La Diputación de León invierte más de 200.000 euros en el arreglo de los taludes de la LE-6226 en Montes de Valdueza

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller (cuarto por la derecha), en la LE-6226, donde se han llevado a cabo las obras. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha invertido 200.415 euros en el arreglo de los taludes rocosos desprendidos el pasado mes de febrero en la carretera LE-6226, desde la LE-5238 a Montes de Valdueza.

Los desprendimientos se produjeron debido a las intensas lluvias registradas en otoño y las posteriores heladas invernales, que provocaron la caída de rocas a la carretera y obligaron a cortar el tráfico en la misma temporalmente.

El vicepresidente primero de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, ha recibido este martes las obras de emergencia que han solventado el problema que afectaba al tramo comprendido entre el punto kilométrico 0+230 y el punto kilométrico 0+740.

Las actuaciones, iniciadas el pasado día 18 de marzo, han consistido en la retirada de los materiales rocosos depositados en la carretera y en los propios taludes inestables, además del saneo y limpieza de los mismos, preparándolos para la instalación de sistemas de estabilización, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Los taludes han sido objeto de obras de estabilización mediante la instalación de malla metálica de simple torsión de alambre galvanizado sobre toda su superficie y la colocación de redes de cables de acero de triple torsión sujetos a la roca mediante perforación y realización de anclajes con barras de acero.

El tramo de talud estabilizado en el punto kilométrico 0+230 es de unos 22 metros de longitud, mientras que el tramo del punto kilométrico 0+740 supera los 60 metros, con alturas de malla de protección de taludes de entre 10 y 20 metros.

Asimismo, se ha procedido a la renovación de la capa de rodadura en las dos zonas deterioradas por la caída de rocas, así como en otras dos áreas de calzada que presentaban baches dentro del tramo comprendido entre los taludes. Finalmente, se han vuelto a pintar las marcas viales y se han sustituido los tramos de barrera metálica de seguridad deteriorados por los impactos.

TRABAJOS DE EMERGENCIA "COMPLEJOS".

El dirigente provincial, acompañado por el vicepresidente para El Bierzo, Luis Alberto Arias, ha subrayado la rapidez con que se han llevado a cabo unos trabajos de emergencia "complejos" que, a su juicio, ponen en valor la diligencia de la Diputación de León a la hora de afrontar este tipo de causas sobrevenidas.

"Procuramos actuar con toda la agilidad que nos permiten los procedimientos para contar con las mejores infraestructuras posibles", ha señalado Aller, al tiempo que ha destacado que en El Bierzo se ha actuado en numerosas carreteras en los últimos años para mejorar las comunicaciones y la movilidad.

Además, los representantes provinciales se han interesado por la situación de la zona, que fue afectada por los incendios durante el pasado mes de agosto. "La Diputación estará siempre al lado de los afectados y por la recuperación de los territorios leoneses que vivieron esta catástrofe", ha concluido Aller.