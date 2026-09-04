Diputación de León invierte más de 252.000 euros en reordenar la intersección de la LE-5504 en Carbajal de la Legua

El vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller (derecha), durante la recepción de los trabajos. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El área de Infraestructuras de la Diputación de León ha concluido las obras de mejora y reordenación de la intersección de la carretera provincial LE-5504 en la travesía de Carbajal de la Legua, tras una inversión de 252.312,14 euros.

Esta actuación responde al notable incremento de tráfico registrado a la altura del punto kilométrico 2+250, enclave donde la LE-5504 (vía que conecta la carretera autonómica CL-623 con la ciudad de León) intersecta con el vial de nuevo desarrollo que da acceso a la urbanización 'Cueto del Moro' y comunica directamente con la carretera N-630.

Con la puesta en servicio de esta conexión entre ambas arterias y la previsión de un importante flujo de vehículos, la Institución provincial ha transformado el cruce mediante la implantación de una glorieta diseñada para organizar los movimientos con máxima fluidez y forzar una reducción efectiva de la velocidad en un tramo donde con frecuencia se superaban los 50 kilómetros por hora.

La nueva rotonda ha sido proyectada con un radio exterior de 17 metros, una calzada de siete metros de ancho y una isleta central de 8,5 metros de radio (con un radio interior de diez metros). Los viales de acceso correspondientes a la LE-5504 mantienen una anchura entre bordillos de siete metros con embocaduras circulares de 18 metros de radio, mientras que el acceso a la urbanización dispone de 7,5 metros de ancho y acuerdos de 12 metros.

Al tratarse de un entorno plenamente integrado en el casco urbano de Carbajal de la Legua, el proyecto ha prestado especial atención a la movilidad sostenible y peatonal. En este sentido, se han reconstruido las aceras para adaptarlas a la nueva geometría del trazado y se ha ejecutado un nuevo tramo de carril bici en la acera de la margen derecha que da continuidad a la infraestructura ciclista preexistente, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

PROTEGER A LOS VIANDANTES

Para proteger a los viandantes se han habilitado pasos de peatones en las tres ramas de la glorieta, construidos de forma elevada para obligar a los conductores a templar la velocidad en los accesos. La intervención se ha completado con la instalación de una nueva canalización eléctrica subterránea que dejará preparada la infraestructura para el futuro soterramiento del tendido aéreo actual, la renovación e intensificación del alumbrado público mediante nuevos puntos de luz y la implantación integral de nueva señalización vertical y marcas viales sobre el pavimento.

Estas obras correrán a cargo de la empresa Iberdrola, tras un acuerdo alcanzado entre la eléctrica y el Consistorio leonés. "Las carreteras provinciales que atraviesan nuestros núcleos urbanos no pueden ser meros corredores de paso a gran velocidad; deben ser espacios de convivencia seguros tanto para los automovilistas como para los vecinos que se desplazan a pie o en bicicleta", ha manifestado el vicepresidente primero y diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, durante la recepción de los trabajos.

Aller ha hecho hincapié en la capacidad de la Diputación para adaptar las infraestructuras al crecimiento de la provincia: "El desarrollo residencial de nuestros pueblos exige respuestas valientes e inteligentes desde la administración público. Con esta glorieta no solo eliminamos un punto de riesgo y conectamos de forma ágil dos arterias clave como la LE-5504 y la N-630, sino que logramos pacificar el tráfico y modernizar el entorno urbano de Carbajal de la Legua con más servicios, mejor iluminación y máxima protección para el peatón".