La Diputación de León licita por 1,9 millones la adquisición de maquinaria para la prevención de incendios forestales

Archivo - Imagen de archivo del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha sacado a licitación por 1.983.600 euros el suministro de maquinaria pesada destinada a reforzar las labores de prevención de incendios forestales en la provincia, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El contrato está cofinanciado por la Junta de Castilla y León y la licitación se estructura en cinco lotes diferenciados que contemplan la incorporación de la siguiente maquinaria nueva especializada: tres bulldozer, una excavadora de ruedas, una motoniveladora, una pala cargadora de cadenas y un tractor con brazo desbrozador.

El importe del primero de los lotes es de 798.600 euros, el presupuesto del segundo es de 280.720; el del tercero, de 476.740; el del cuarto, de 283.140 y el del quinto, de 144.400 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Estos equipos, que deberán cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en el objeto del contrato, se destinarán a trabajos de apertura y mantenimiento de cortafuegos, acondicionamiento de terrenos y apoyo a las tareas de prevención y defensa frente a incendios forestales en el ámbito rural.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 14 de julio y el procedimiento se tramita mediante sistema abierto y permite la participación en uno o en varios de los lotes, lo que favorece la concurrencia de distintas empresas especializadas en maquinaria de obra pública y forestal.

La maquinaria deberá ser entregada en el Parque Móvil provincial matriculada y operativa. Además, los adjudicatarios deberán realizar una jornada de formación al personal que va a utilizarla.

Con esta licitación, la Diputación de León pretende reforzar su compromiso con la prevención de los incendios forestales y la protección del medio natural, mediante la mejora de los medios materiales disponibles para actuar de forma eficaz en el territorio provincial.