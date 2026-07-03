La Diputación de León licita por 1,9 millones la adquisición de maquinaria para la prevención de incendios forestales

Incluye tres bulldozer, una excavadora de ruedas, una motoniveladora, una pala cargadora de cadenas y un tractor con brazo desbrozador

Archivo - Imagen de archivo del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León.
Archivo - Imagen de archivo del Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 3 julio 2026 16:44
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LEÓN, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha sacado a licitación por 1.983.600 euros el suministro de maquinaria pesada destinada a reforzar las labores de prevención de incendios forestales en la provincia, especialmente en municipios de menos de 20.000 habitantes.

El contrato está cofinanciado por la Junta de Castilla y León y la licitación se estructura en cinco lotes diferenciados que contemplan la incorporación de la siguiente maquinaria nueva especializada: tres bulldozer, una excavadora de ruedas, una motoniveladora, una pala cargadora de cadenas y un tractor con brazo desbrozador.

El importe del primero de los lotes es de 798.600 euros, el presupuesto del segundo es de 280.720; el del tercero, de 476.740; el del cuarto, de 283.140 y el del quinto, de 144.400 euros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Estos equipos, que deberán cumplir con las especificaciones técnicas detalladas en el objeto del contrato, se destinarán a trabajos de apertura y mantenimiento de cortafuegos, acondicionamiento de terrenos y apoyo a las tareas de prevención y defensa frente a incendios forestales en el ámbito rural.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 14 de julio y el procedimiento se tramita mediante sistema abierto y permite la participación en uno o en varios de los lotes, lo que favorece la concurrencia de distintas empresas especializadas en maquinaria de obra pública y forestal.

La maquinaria deberá ser entregada en el Parque Móvil provincial matriculada y operativa. Además, los adjudicatarios deberán realizar una jornada de formación al personal que va a utilizarla.

Con esta licitación, la Diputación de León pretende reforzar su compromiso con la prevención de los incendios forestales y la protección del medio natural, mediante la mejora de los medios materiales disponibles para actuar de forma eficaz en el territorio provincial.

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