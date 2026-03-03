La Diputación de León ofrece siete cursos de formación juvenil en ocio, tiempo libre y socorrismo

Archivo - Palacio de los Guzmanes, sede de la Diputación de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 3 Mar. (EUROPA PRESS) - La Diputación de León, a través del área de Juventud, pone en marcha un nuevo programa de actividades formativas de la Escuela de Animación Juvenil y Tiempo Libre (EPATiLeón), que incluirá siete cursos de formación en ocio, tiempo libre y socorrismo dirigidos preferentemente a jóvenes que residan en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes.

Las inscripciones podrán realizarse desde la web www.juventudleon.com desde este martes y el programa, que tiene como objetivo contribuir a la creación de empleo y al asentamiento de la juventud en el medio rural, incluye siete cursos de los que tres se impartirán en modalidad intensiva e incluyen pernocta.

Estos estarán gestionados directamente por la Institución provincial y son de coordinador de tiempo libre, monitor de tiempo libre en la zona de León y monitor de tiempo libre en la zona de Laciana, Babia y Maragatería.

Los cuatro restantes se impartirán en modalidad extensiva con la colaboración de los ayuntamientos participantes seleccionados. En este caso son de monitor de tiempo libre en el Ayuntamiento de Villaquilambre, socorrismo en instalaciones acuáticas en el Ayuntamiento de Valverde de La Virgen, monitor de tiempo libre en el Ayuntamiento de Bembibre y socorrismo en instalaciones acuáticas en el Ayuntamiento de Fabero.

Las acciones formativas combinarán la formación práctica con la teórica, con sesiones presenciales y una parte telemática que será impartida a través de la plataforma educativa de EPATiLeón, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

REQUISITOS

Los cursos se destinarán a jóvenes de edades comprendidas entre los 16 y 35 años que deberán reunir los requisitos de acceso previstos en cada caso. En los cursos impartidos en modalidad intensiva que incluyen pernocta, los alumnos deberán tener los 18 años cumplidos al inicio del curso y se podrán inscribir personas con más de 35 años por razones laborales.

El plazo de solicitud comienza este martes para jóvenes empadronados en ayuntamientos de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes y el 6 de marzo para el resto, que podrán acceder a ellos en el caso de que queden plazas.

Al finalizar los cursos los participantes recibirán la titulación que acredita su formación. Los de animación y tiempo libre estarán dirigidos e impartidos por escuelas de animación y tiempo libre reconocidas por la Junta de Castilla y León y darán lugar al título oficial emitido por el Instituto de la Juventud, mientras que los cursos de socorrismo se impartirán por parte de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, que emitirá el diploma de Socorrista Acuático en Instalaciones Acuáticas y licencia federativa de la temporada.