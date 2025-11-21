La Diputación de León saca a licitación el acondicionamiento de las márgenes del Esla y del arroyo Mirva en Burón

Zona en la que se llevarán a cabo las labores de acondicionamiento de las márgenes del Esla y del arroyo Mirva en Burón. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de León ha sacado a licitación por procedimiento abierto simplificado las obras para el acondicionamiento de las márgenes del río Esla y del arroyo Mirva, en el término municipal de Burón, con un valor estimado del contrato de 86.363 euros y un plazo de ejecución de tres meses desde el acta de comprobación del replanteo.

Las ofertas podrán presentarse hasta el próximo día 25 de noviembre para una actuación gestionada por el área de Turismo que encabeza el diputado Octavio González y que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en la Montaña de Riaño, cofinanciado por la Secretaría de Estado de Turismo, la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta y la propia Diputación de León y dotado con un presupuesto de 2.375.000 euros.

El proyecto consiste en el acondicionamiento de parte de las márgenes del arroyo de Mirva, en la desembocadura del río Esla, con la intención de conseguir la mayor área de baño posible. Para ello se pretende construir una escollera que soporte el corrimiento de tierras en laderas, terraplenes, taludes y ríos y que proteja la zona de la erosión causada por el agua, el hielo y los desbordamientos.

Además, sobre la escollera se ejecutará una pasarela de madera para facilitar el acceso al río Esla y se revegetará el talud afectado por la escollera mediante la plantación de especies autóctonas de riberas como el sauce, el chopo del país, el manzano silvestre, el fresno, el endrino, el cerezo silvestre o el avellano, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Del mismo modo, se eliminará la vegetación acumulada que ha sido arrastrada por el río, se llevará a cabo un desbroce de dos metros de ancho sobre el acceso peatonal desde Burón y se instalarán elementos movibles como sombrillas de brezo y mesas de picnic.

También se instalará una caseta prefabricada de madera, con lo que se completaría la actuación. El objetivo final es atraer turismo hacia la localidad de Burón, poniendo en valor los recursos naturales y dinamizando la actividad económica en el municipio a través de una zona de ocio que tradicionalmente ha sido utilizada como zona de baño tanto por los vecinos del municipio como por los visitantes y turistas del territorio.