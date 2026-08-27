Diputación de León supervisa trabajos de emergencia en Carracedo y reafirma su compromiso con los afectados por la riada. - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, junto al vicepresidente primero y responsable del área de Fomento, Roberto Aller, ha visitado las obras de emergencia que se llevan a cabo en la carretera de acceso a Carracedo de Compludo tras los trágicos acontecimientos provocados por la riada del pasado 15 de agosto en Manzanedo de Valdueza.

A su llegada a la localidad, la delegación provincial ha sido recibida por un grupo de vecinos encabezado por el alcalde pedáneo, Carlos de la Torre, con el que ha analizado la evolución de los trabajos destinados a despejar completamente el acceso al pueblo.

Durante el encuentro, el presidente provincial ha transmitido un mensaje de respaldo absoluto a la población local. "La Diputación de León está y estará siempre al lado de los vecinos, especialmente en momentos de dificultad como este. Nuestra máxima prioridad es restituir la normalidad y la seguridad en sus desplazamientos", ha asegurado Gerardo Álvarez Courel.

Asimismo, el presidente ha recalcado la voluntad de colaboración de la institución provincial para solventar la situación: "Mantenemos la mano tendida al Ayuntamiento de Ponferrada para alcanzar una solución negociada, ágil, adecuada y duradera. Las administraciones debemos trabajar desde el entendimiento y el acuerdo institucional para dar respuestas eficaces a la ciudadanía".

Por su parte, el vicepresidente primero y titular de Fomento, Roberto Aller, ha evaluado sobre el terreno los avances técnicos de las actuaciones de urgencia. Aller ha enfatizado la solvencia con la que se están ejecutando los trabajos: "Las obras continúan desarrollándose tal y como se planteó desde el primer momento, siguiendo escrupulosamente las pautas y los cauces marcados por los técnicos. Es el criterio técnico el que debe guiar cada paso para garantizar la estabilidad y la seguridad definitiva del vial".