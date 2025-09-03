Diputación de Palencia adjudica el punto de información turística permanente del Camino de Santiago en Frómista

PALENCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha adjudicado a la empresa Viveros Pisuerga, S.L, por un importe de 461.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses, el proyecto de construcción Edificio de punto de información y promoción turística sostenible (PIPTS) y mercado permanente Camino de Santiago en Frómista.

La institución provincial pretende sustituir la actual oficina de información de Frómista por un "novedoso centro de recepción de información y promoción turística sostenible (PIPTS)", que se adapte mejor a las necesidades actuales en tecnología y eficiencia energética.

El proyecto contempla la construcción de una oficina de turismo y de un mercado. Este nuevo punto de información y promoción turística se convertirá en un punto representativo donde se promocione el Camino de Santiago en Palencia y el entorno y responderá los criterios de sostenibilidad, patrimonio, biodiversidad, colaboración, inclusión, nuevas tecnologías y desarrollo turístico.

Además, se pretende promocionar un mercado permanente de productos agroalimentarios y artesanales en la misma localidad, que permitirá el desarrollo de la marca provincial 'Alimentos de Palencia', así como otros productores locales o artesanos que estén ubicados en el entorno del Camino.

Este mercado se ubicará junto a la Iglesia de San Martín de Frómista, uno de los monumentos más visitados de la provincia y uno de los referentes del románico palentino. De esta forma, la Diputación de Palencia sigue avanzando en su compromiso con la promoción comercial agroalimentaria y artesanal de la zona, así como la dinamización del tejido empresarial, que contribuyan al aumento del número de visitantes y peregrinos.

Esta actuación se integra en el desarrollo de la 'Estrategia de sostenibilidad turística' del Plan de Acción de la Agenda Rural de Palencia (ARP) frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia.