Diputación de Palencia aprueba el apoyo al espacio 'San Pedro Cultural', en Becerril, con 30.000 euros de aportación

Archivo - Interios de San Pedro Cultural, ubicado en el municipio de Becerril de Campos. - DIP PALENCIA - Archivo

PALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha dado el visto bueno al convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Becerril de Campos para la apertura y mantenimiento del espacio 'San Pedro Cultural'.

El interés por mantener este convenio es tanto del Ayuntamiento de Becerril de Campos "por prestar un servicio público adecuado para la difusión cultural y turística" de la localidad y su comarca como de la propia Diputación, que apoya su apertura, mantenimiento y difusión, para potenciar las actividades del centro: conciertos, charlas, proyecciones, congresos o talleres de astronomía básica.

'San Pedro Cultural' ess un edificio municipal levantado sobre las ruinas en que se encontraba el antiguo templo de San Pedro de la localidad, un edificio que aglutina muchos estilos arquitectónicos, desde una portada románica del siglo XII, hasta arcos, bóvedas y cornisas barrocas aspecto con el que finalizó su anterior vida útil.

La iglesia, ya reconstruida y transformada en un espacio cultural, cuenta con varios recursos de interés en diversas materias, pues no solo sirve con usos culturales y turísticos, sino que ha incluido una línea meridiana y un péndulo de Foucault, que ligan especialmente su singular arquitectura a un proyecto de astronomía que ofrece una experiencia única al visitante.

Actuacioness que han permitido convertir las ruinas del templo de San Pedro en una ventana a la astronomía, un museo abierto que también acoge piezas de la Agencia Espacial Europea, así como un meteorito caído en Villalbeto de la Peña en enero de 2004.

Desde su apertura, San Pedro Cultural se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la provincia, con una media de visitas anuales que supera las 20.000 personas.