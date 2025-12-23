Diputación de Palencia aprueba el convenio para transformar la Escuela de Enfermería en Facultad de la UVA

Sesión del Pleno del mes de diciembre. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Palencia ha aprobado el convenio con la Universidad de Valladolid para la desvinculación de la Escuela Universitaria de Enfermería 'Dr. Dacio Crespo', lo que permitirá su transformación en una facultad de Enfermería.

Con esta medida, culmina el proceso de incorporación plena en el sistema universitario que se desarrollará de forma progresiva entre los cursos 2026-2027 y 2029-2030. Este acuerdo llega después de que el Consejo de Gobierno de la UVA aprobara el convenio el pasado jueves y es el paso previo a la aceptación por parte de la Consejería de Educación.

El acuerdo fija un calendario de cuatro años en el que la UVA irá asumiendo curso a curso la docencia del Grado en Enfermería, comenzando en 2026-2027 con primero y completando la incorporación con cuarto en 2029-2030, momento en el que la Universidad pasará a gestionar íntegramente el centro.

La nueva Facultad mantendrá la denominación 'Dr. Dacio Crespo' y continuará impartiendo el Grado en Enfermería en Palencia, reforzando la oferta de estudios sanitarios superiores y la vinculación del campus con las necesidades del sistema de salud.

La Diputación cederá gratuitamente a la UVA el uso de las actuales instalaciones de la Escuela, en el complejo de la Ciudad Asistencial de San Telmo, y asumirá durante el periodo transitorio los gastos generales de mantenimiento del edificio.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado que este convenio garantiza que los estudiantes matriculados pueda terminar sus estudios con normalidad y que la transición se realice con seguridad jurídica y plena coordinación entre ambas instituciones y ha agradecido el esfuerzo por ambas partes para culminar esta integración.

El Pleno ordinario del mes de diciembre también ha aprobado los Planes Provinciales de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal para 2026, dotados con 12.940.446,01 euros, de los que 8.994.394,40 serán aportados por la Diputación y 3.946.051,61 por los propios ayuntamientos.

Con esta inversión, se financiarán actuaciones en abastecimiento de agua, saneamiento, alumbrado público, pavimentación, equipamientos municipales, zonas verdes, instalaciones deportivas y cementerios, siguiendo las directrices 2026-2029 y las prioridades planteadas por los municipios de la provincia.

Los Planes se ejecutarán con cargo a las anualidades 2026 y 2027, y se consolidarán como la principal herramienta de cooperación económica de la Diputación con los ayuntamientos, clave para mejorar infraestructuras básicas y servicios locales y avanzar en cohesión territorial y calidad de vida en el medio rural palentino.

Finalmente, la sesión plenaria ha dado luz verde a la amortización total de la deuda y valora la posibilidad de hacer inversiones financieramente sostenibles en 2026