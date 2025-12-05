Diputación de Palencia y Cetece impulsan 28 nuevos productos y asesoran a 20 empresas en dos años

Presentación del balance del Cetece y Diputación de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia y el Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (Cetece) han impulsado 28 nuevos productos innovadores y han asesorado a más de 20 empresas agroalimentarias palentinas en los dos últimos años.

Está colaboración es posible gracias a un convenio por el que la institución provincial mantiene una inversión de 40.000 euros anuales.

La presidenta de la institución provincial, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, del presidente del Cetece, Javier Labarga, y del representante del Club de Calidad Alimentos de Palencia, Manuel de Prado, ha hecho balance del trabajo conjunto de las dos entidades, que se inició hace 25 años.

"La Diputación siempre ha creído en uno de los centros tecnológicos de nuestra provincia, donde además tienen un impacto no solo provincial, sino también regional y nacional", ha asegurado la presidenta en la presentación del balance.

Armisén ha destacado que la innovación es un pilar "estratégico" para que las pymes palentinas sean competitivas frente a los consumidores cada vez más exigente "y también refuerza la identidad de la marca provincial", ha indicado.

Entre los productos que han surgido de esta colaboración figuran pasta fresca elaborada con lentejas y garbanzos palentinos, hummus de legumbre local, natillas con leche de oveja, pan tostado con pimiento, cebolla o trufa o el lechazo churro asado y esterilizado listo para consumir.

Por si parte, Javier Labarga ha subrayado que este apoyo es clave para que pequeñas empresas sin recursos propios de I+D puedan mejorar, crecer y lanzar productos de valor añadido.

Finalmente, Manuel de Prado ha apuntado que la innovación no solo es lanzar nuevos productos, sino también mejorar procesos, abaratar costes y garantizar la viabilidad de las empresas en un momento complicado para el sector.

Diputación y Cetece ya han firmado el convenio para 2026 que incorporará nuevas líneas de trabajo con al menos 20 horas de asesoramiento técnico directivo, la revisión de 18 etiquetados, estudios de vida útil y el desarrollo de referencias como pan preñado, mermeladas, helados o rocas dulces y saladas elaboradas con productos Palentinos y con la intención de reforzar la marca Alimentos de Palencia.