Diputación de Palencia concede 43.785 euros en ayudas a nueve particulares para rehabilitar viviendas para alquilar

PALENCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Informativa de Acción Territorial de la Diputación de Palencia ha aprobado la concesión de ayudas a nueve particulares para la rehabilitación de viviendas destinadas a alquiler en el medio rural con y ha repartido un total de 43.785 euros.

Estas ayudas permitirá acondicionar viviendas en distintos puntos de la provincia como Cervera de Pisuerga, Grijota, Magaz de Pisuerga, Castrejón de la Peña, Guardo, Carrión de los Condes, Antigüedad, Santervás de la Vega y Amayuelas de Abajo.

La convocatoria se enmarca en el Plan +10, el programa de inversiones extraordinarias de la Diputación, y se integra en el programa HabitaLO Rural, dentro de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico.

Las actuaciones subvencionadas incluyen la adecuación de las viviendas a la normativa vigente, la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la habitabilidad, así como la adquisición de mobiliario básico.

Los beneficiarios deberán destinar obligatoriamente las viviendas al alquiler residencial en un plazo máximo de seis meses desde la finalización de las obras y mantener este uso durante al menos cinco años, con un arrendamiento efectivo mínimo de 36 meses.

La subvención cubre hasta el 50 por ciento de la inversión aceptada, con un límite máximo de 10.000 euros por beneficiario.