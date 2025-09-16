Diputación de Palencia contrata la renovación de la eficiencia energética del Museo del Cerrato por 56.731 euros

El Museo del Cerrato, en la localidad palentina de Baltanás. - DIP PALENCIA
Publicado: martes, 16 septiembre 2025 12:57

PALENCIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha formalizado la contratación de la obra de renovación de la eficiencia energética del Museo del Cerrato, con con un presupuesto de 56.731,03 euros y un plazo de ejecución de tres meses desde la firma del acta de replanteo.

La obra a realizar, según lo dispuesto en el proyecto, tiene previsto sustituir las calderas de gasóleo por una instalación de aerotermia, lo que supone una mejora de la eficiencia energética del edificio y la utilización de energías renovables.

Con la ejecución de esta obra se pretende, entre otras cuestiones, reducir la huella de carbono, contribuyendo a la disminución de las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, optimizar la eficiencia energética y garantizar un ambiente adecuado para la conservación del patrimonio y el bienestar de los usuarios del museo.

EL MUSEO DEL CERRATO CASTELLANO.

Se trata deun centro cultural referente a nivel provincial sito en la localidad de Baltanás (Palencia), que alberga una amplia colección de arte, patrimonio histórico y cultural de la zona.

Las obras previstas tendrán como finalidad preservar y garantizar las condiciones óptimas de conservación de sus colecciones y, al mismo tiempo, proporcionar un ambiente adecuado para los visitantes y el personal.

