La Diputación de Palencia convoca ayudas de casi 1,3 millones de euros para apoyar al tejido empresarial

Imagen de archivo de una visita de la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, a una empresa. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha publicado la convocatoria 2026 de ayudas a la inversión destinadas al mantenimiento del tejido industrial y al impulso de proyectos y sectores estratégicos para el desarrollo económico de la provincia dotada con casi 1,3 millones de euros.

Esta convocatoria tiene el objetivo de que empresarios y autónomos puedan prever sus inversiones desde el inicio del año y planificar con seguridad el crecimiento de su actividad, tal y como ha explicado la institución provincial en un comunicado.

La Diputación destina a esta línea de ayudas un presupuesto global de 1.276.990 euros, orientado tanto a la creación de nuevas empresas como a la consolidación y ampliación de las ya existentes, así como al alquiler de espacios empresariales, favoreciendo la reutilización de locales y naves en los municipios rurales.

Podrán acogerse a estas ayudas personas físicas, sociedades, cooperativas, asociaciones, fundaciones y comunidades de bienes que desarrollen proyectos de inversión en el medio rural de la provincia de Palencia y que supongan la creación o consolidación de microempresas y pymes, así como la creación y/o mantenimiento de empleo estable, tanto por cuenta ajena como mediante el autoempleo.

La convocatoria tiene como finalidad facilitar la creación de nuevas empresas y la consolidación de actividades empresariales existentes; incentivar la inversión productiva y la ampliación de capacidad, vinculada al incremento o mantenimiento del empleo y favorecer la reutilización de locales, naves y bajos en municipios rurales mediante ayudas al alquiler.

DISTINTOS APOYOS

El presupuesto se distribuye en tres líneas, una primera para la creación de nuevas empresas, dotada con 626.495 euros; otra para consolidación de empresas existentes, con 626.495 euros; y la tercera para alquiler de espacios para iniciativas empresariales, para la que se han destinado 24.000 euros.

La convocatoria completa puede consultarse en la página web de la Diputación de Palencia y el plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 27 de febrero de 2026.

Con esta convocatoria, la Diputación de Palencia refuerza su apuesta por un medio rural activo, con oportunidades y futuro, ofreciendo certidumbre a los emprendedores desde el comienzo del año y situando al empleo y a la iniciativa empresarial en el centro de la acción política provincial.

En 2025 fueron 103 empresas y autónomos los que se beneficiaron de esta línea de ayudas que supuso una inversión de algo más de 2,17 millones de euros, cuantía que se incrementó gracias al Plan +10 de inversiones extraordinaria.