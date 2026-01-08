Diputación de Palencia destina 25,4 millones hasta 2027 para garantizar el abastecimiento de agua en municipios

Presentación del Plan de Abastecimiento de Agua de la Diputación de Palencia. - EUROPA PRESS

La Diputación de Palencia va a destinar hasta 2027 más de 24,5 millones de euros en un Plan de Abastecimiento de Agua que garantizará el suministro "de calidad" a toda la provincia a través de tres líneas de actuaciones en materia de abastecimiento, depuración y mejora de la eficiencia hidráulica.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado que se trata de una gestión "integral y definitiva", ha calificado este plan de "punto de inflexión" en la gestión del agua como recurso "imprescindible" y ha apuntado al compromiso de la institución con la Medida Estratégica 10 de la Agenda Rural de Palencia: la renovación de los sistemas de abastecimiento y depuración de aguas en el medio rural.

Armisén ha recordado que para el equipo de Gobierno de la Diputación es una "prioridad absoluta" garantizar el acceso "a un agua de calidad" en todos los municipios, consciente de que es "un recurso esencial, cada vez más escaso y determinante para la calidad de vida, el desarrollo económico y la lucha contra la despoblación".

En este sentido, ha subrayado que la herramienta "clave de futuro" será el Plan Provincial de Abastecimiento de Agua, actualmente en fase de redacción con una inversión de cerca de 120.000 euros e incluido en el documente presentado hoy.

"Se trata de la primera planificación integral y definitiva del abastecimiento en toda la provincia, que permitirá coordinar infraestructuras, anticipar necesidades y orientar inversiones millonarias a largo plazo de manera estratégica y sostenible", ha detallado.

Por otra parte, ha recalcado que, mientras se elabora y ejecuta este plan estructural, "concebido a largo plazo", la Diputación "continúa y continuará cumpliendo su compromiso firme de garantizar el ciclo integral del agua en todos los municipios, sin excepciones". "Planificamos el futuro, pero actuamos en el presente", ha señalado.

El documento técnico presentado recoge una inversión total de 25.419.449 euros, con una aportación directa de la Diputación que supera los 12,1 millones de euros, distribuido en tres grandes bloques: abastecimiento: 14,7 millones de euros; depuración: 7,1 millones de euros y redes de abastecimiento y saneamiento: 3,6 millones de euros.

En el área de refuerzo de abastecimiento destacan protocolos de colaboración con la Junta en infraestructuras de abastecimiento, que incluye 19 actuaciones en diferentes fases, con una inversión total de 1,22 millones de los que la Diputación aporta casi 491.000 euros.

Entre las actuaciones más destacadas están las obras en Carrión de los Condes y Bárcena de Campos. También un protocolo de renovación de redes y mejora de la eficiencia hidráulica, para reducir pérdidas y optimizar consumos, que contempla nueve actuaciones, con una inversión total de casi euros nueve millones de euros, de los que la Diputación aporta 1,8 millones. Incluye intervenciones en Alar del Rey, Baltanás, Carrión, Dueñas, Frómista, Guardo, Paredes de Nava, Villada y Villarramiel.

Esta área también incluye subvenciones del Ciclo Hidráulico: obras urgentes y de emergencia, para evitar desabastecimientos y garantizar la continuidad del servicio, para las que se destinarán dos millones de euros, con 1,25 millones aportados por la Diputación, para un total de 188 actuaciones entre 2024 y 2026, ha detallado.

PLAN CIMA III (2024-2027)

El documento recoge ocho actuaciones de abastecimiento, con un total de 1,2 millones destacando las intervenciones en Boadilla de Rioseco, Meneses de Campos, Poza de la Vega, Villamediada o Villalacón, entre otras. Finalmente, se recogen diferentes proyectos singulares de abastecimiento.

Un total de nueve proyectos, con un millón de euros de inversión, destinados a actuaciones "muy específicas" que resuelven "problemas críticos", como la conexión de Reinoso de Cerrato con la ETAP de Baltanás-Villaviudas o los nuevos sondeos en Barruelo de Santullán u Olea de Boedo.

En cuanto al área de Depuración, como una "apuesta transversal" para cumplir normativa y proteger el territorio. Para avanzar en un modelo sostenible y en cumplimiento de los estándares ambientales y europeos, la Diputación impulsa un bloque "muy amplio" de actuaciones en depuración.

En primer lugar, un Protocolo JCyL para municipios de entre 500 y 2.000 habitantes. Incluye siete actuaciones, con más de 3,1 millones de euros, de los cuales la Diputación financia 1,24 millones. Entre las infraestructuras más relevantes: Cisneros, Fuentes de Nava, Villada y Villoldo.

En segundo lugar, un Protocolo para municipios menores de 500 habitantes equivalentes. El plan abarca seis actuaciones, con 1,37 millones de euros, financiados en un 40 por ciento por la Diputación.

Incluye intervenciones en Abia de las Torres, Hornillos de Cerrato, Melgar de Yuso, Nogales de Pisuerga o Vertavillo.

También incluye un Plan CIMA III en depuración (2024-2027). Con nueve actuaciones, alcanza 1,81 millones, con 1,45 millones aportados por la Diputación. Siete ya están terminadas, entre ellas las de Ampudia, Cascón de la Nava, Cobos de Cerrato, Espinosa de Cerrato o Ribas de Campos. Junto a ellos, el mantenimiento de fosas sépticas.

La Diputación financia 88 actuaciones para mantenimiento y limpieza con una inversión conjunta que supera los 351.000 euros en el periodo 2024-2027.

Finalmente, otros proyectos singulares de depuración. Se incluyen seis proyectos, con una inversión de casi 600.000 euros, entre ellos la construcción de la depuradora de Nestar (Aguilar de Campoo) y mejoras en Husillos, Valbuena de Pisuerga o Alar del Rey.

Las Redes de abastecimiento y saneamiento han incluído 73 actuaciones en otros tantos municipios entre 2024 y 2025, con una inversión total de algo más de tres millones de euros de los que la Diputación aporta 2,51 millones de euros.

Este bloque recoge proyectos singulares ya ejecutados en Belmonte de Campos, Paredes de Nava, San Cebrián de Campos, Poza de la Vega o Villaeles de Valdavida, así como otras actuaciones en fase de ejecución o planificación. Por último, el programa incorpora también acciones de sensibilización y formación en ahorro de agua y mantenimiento de infraestructuras municipales, complementando la inversión económica con la educación y la concienciación ciudadana.