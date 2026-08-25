Diputación de Palencia destina 30.500 euros para tres convenios de cultura, deporte y divulgación micológica

PALENCIA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha aprobado tres convenios de colaboración con entidades vinculadas a ámbitos "de especial interés para la provincia", como son la promoción y conservación del patrimonio musical, el apoyo al deporte y al fútbol palentino y el impulso de la investigación y divulgación micológica, tal y como ha destacado la instución provincial a través de un comunicado.

En materia cultural, se ha renovado la colaboración con la Universidad de Valladolid para apoyar con 15.000 euros el funcionamiento, durante 2026, de su Cátedra de Micología.

La colaboración permitirá impulsar trabajos de investigación micológica de campo y laboratorio, estudios relacionados con la truficultura y la potencialidad de los recursos micológicos de las distintas comarcas palentinas, así como acciones de educación ambiental, formación, asesoramiento y divulgación.

Entre las actuaciones previstas figura también la asistencia técnica para el proyecto de ordenación micológica de un futuro parque micológico y la actualización del catálogo provincial de especies.

En el ámbito deportivo, la Diputación vuelve a colaborar con el Club Deportivo Palencia Cristo Atlético con una aportación de 11.500 euros para la temporada 2026/2027.

El convenio reconoce la importancia de la presencia del equipo en Tercera RFEF como elemento de promoción y difusión de la provincia y contempla, además, la continuidad de su acuerdo de filialidad con el CD Villalobón para el desarrollo del deporte base.

Por último, la Junta de Gobierno ha aprobado el convenio el convenio con la Asociación Cultural Tadeo Ortega, que contempla una aportación de 4.000 euros para el mantenimiento ordinario de la asociación y el desarrollo de actividades de difusión del órgano ibérico en la provincia, con especial atención a la organización de conciertos en diferentes localidades de Tierra de Campos palentina.

El acuerdo busca contribuir al conocimiento, conservación y difusión de este histórico instrumento.