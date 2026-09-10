Diputación de Palencia destina 535.000 euros a reformar el firme de la PP-9200, en Torremormojón, y P-9531, en Paredes

Armisén en la visita a las obras de mejora del firme. - DIP PALENCIA

PALENCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) - La Diputación de Palencia ha llevado a cabo actuaciones para reforzar el firme de las carreteras PP-9200, de Torremormojón por Baquerín de Campos a la CN-610 y la PP-9531, de Paredes de Nava a la P-9531, con una inversión de 535.380 euros.

La presidenta de la Diputación junto al diputado de zona y alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón y los alcaldes de Baquerín de Campos, Rubén Baranda y Torremormojón, Aitor Labajo, han visitado el estado de ambas vías de comunicación.

En ambas vías se han llevado a cabo actuaciones de refuerzo del firme actual con aglomerado asfáltico de las carreteras. Con ello, además de la mejora de la capacidad portante del firme para soportar las cargas del tráfico, se renueva y regulariza la superficie de rodadura para la circulación de vehículos.

En la carretera PP-9200 se ha actuado en el tramo desde el punto kilométrico 0,000 al 6,680. Desde el cruce con la CN-610 hasta Baquerín de Campos y en la PP-9531 se ha intervenido del kilómetro 2,600 al 6,689.

Las obras han consistido en la regularización y refuerzo del firme de las calzadas y de los arcenes, mediante la retirada de la capa superficial de tierra y vegetación de los paseos y cunetas para posteriormente proceder en calzada al extendido una capa de refuerzo y rodadura con mezcla bituminosa en caliente.

Se han completado con el reperfilado de cunetas, el recrecido de los paseos con zahorras naturales hasta la nueva rasante del pavimento de calzada, el repintado de la señalización horizontal en bordes de calzada y la mejora del balizamiento.