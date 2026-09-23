Diputación de Palencia destina cerca de 237.000 euros para impulsar la Agenda Rural Provincial contra la despoblación

Presentación de las ayudas para elaborar de Planes de Acción de Agendas Urbanas Locales. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha convocado una nueva línea de ayudas destinada a la elaboración de Planes de Acción de Agendas Urbanas Locales, enmarcada en la Agenda Rural Provincial (ARP).

Dotada con un presupuesto total de 236.858,82 euros para los ejercicios 2027 y 2028, la iniciativa busca consolidar a los municipios de entre 700 y 20.000 habitantes como núcleos vertebradores y prestadores de servicios clave en el territorio, tal y como ha señalado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén.

"Es fundamental tener una estrategia de planificación, porque permite estar en mejor posición competitiva en el acceso a los fondos europeos", ha señalado la presidenta que ha recordado que la propia institución aprobó la Agenda Rural de la Provincia en el año 2022.

En este sentido, ha insistido en que se trata del "instrumento de planificación frente al reto demográfico" que tiene la institución y que ha permitido desarrollar "numerosas acciones" de una manera transversal para luchar contra la despoblación. "Y queremos trascender esta planificación a los municipios", ha concluido.

Armisén, junto a la vicepresidenta primera, María José de la Fuente, ha detallado los alcances de esta medida durante una reunión informativa con los alcaldes de la provincia.

El encuentro ha servido para resolver dudas técnicas, detallar el procedimiento de solicitud y fijar los compromisos de las entidades locales. En este sentido, ha explicado que la ayuda se gestionará como una subvención en especie.

La Diputación de Palencia adjudicará de forma centralizada a la empresa encargada de redactar e implantar los Planes de Acción, liberando a los consistorios de transferir fondos o gestionar expedientes complejos de contratación.

Los planes adoptarán un enfoque de Área Urbana Funcional (AUF), permitiendo abordar dinámicas supramunicipales, combatir el reto demográfico y preparar proyectos de alto impacto orientados a la captación de Fondos Europeos para el periodo 2028-2034.

La cuantía económica del servicio adjudicado a cada ayuntamiento variará según sus tramos de población. Así, los municipios de más de 5.000 habitantes recibirán hasta 13.738,82 euros; los municipios de 2.001 a 5.000 habitantes, hasta 10.964,65 euros; los, municipios de 1.001 a 2.000 habitantes, hasta 8.718,63 euros y los municipios de 700 a 1.000 habitantes optarán a una cuantía de hasta 7.265,52 euros.

En toda la provincia, se estima que hasta 25 municipios podrán acceder a este programa. Las solicitudes se resolverán por estricto orden de entrada hasta agotar el crédito disponible.

Entre los compromisos requeridos, los ayuntamientos beneficiarios deberán designar un interlocutor técnico en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la concesión de la ayuda y llevar a aprobación plenaria su Plan de Acción Local antes del 28 de abril de 2028.

Esta actuación responde a la Medida Estratégica M.E.1 del propio Plan de Acción de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia -aprobada en agosto de 2022- y contribuye al cumplimiento de la Meta 11.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La aprobación de la Agenda Rural de Palencia supuso un avance en la planificación estratégica de la provincia a largo plazo tras un proceso participativo de reflexión y análisis.

Asimismo, ha sido un elemento que ha resultado imprescindible para la captación de fondos FEDER de las convocatorias de Planes de Actuación Integrados, de los que la Diputación de Palencia ha sido beneficiaria tanto en la convocatoria de desarrollo urbano (PAI Aguilar, Barruelo, Alar y Herrera) como en la de desarrollo Rural (PAI Vega Valdavia), obteniendo en ambos casos la máxima puntuación en su categoría.