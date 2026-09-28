La Diputación de Palencia destinará un millón de euros para reforzar la prevención de incendios

PALENCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia destinará un millón de euros en 2026 a trabajos de prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal, con una financiación compartida al 50 por ciento con los ayuntamientos. Se marca como objetivo alcanzar en 2027 los 89 Planes de Actuación de Ámbito Local de emergencias por incendios forestales, frente a los 31 que actualmente se encuentran redactados y en proceso de homologación.

Así lo ha anunciado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, quien ha presentado a los alcaldes de la provincia el nuevo Programa de Prevención de Incendios en la provincia de Palencia, una estrategia que pretende avanzar hacia un modelo de prevención basado en "la planificación, la actuación anticipada sobre el territorio y la coordinación entre administraciones". "No podemos esperar a que llegue el incendio para empezar a actuar. La seguridad empieza mucho antes, con planificación, prevención y recursos", ha señalado Armisén, quien ha destacado que la Diputación quiere acompañar a los ayuntamientos para que puedan cumplir sus obligaciones y, al mismo tiempo, disponer de herramientas eficaces para reducir el riesgo en sus municipios.

El programa contempla, además, 115.000 euros para la redacción de memorias técnicas de intervención, una cantidad que será asumida íntegramente por la Diputación, de manera que los municipios dispongan de la asistencia técnica necesaria para convertir la planificación en actuaciones concretas sobre el terreno.

La estrategia se estructura en tres fases: elaboración de los planes locales, aprobación de ordenanzas municipales y ejecución efectiva de trabajos preventivos en las zonas identificadas como prioritarias. El punto de partida son los 37 municipios incluidos en el Anexo III del Plan INFOCAL, considerados de máximo riesgo de interfaz urbano-forestal, pero la Diputación plantea extender progresivamente la planificación al conjunto de la provincia.

En este momento existen 31 planes redactados y en proceso de homologación--19 correspondientes a municipios del Anexo III y 12 a otros municipios--y se han recibido 58 solicitudes para la redacción de nuevos planes. "Queremos que ningún ayuntamiento tenga que afrontar esta tarea solo.

La Diputación pone recursos económicos, asistencia técnica y asesoramiento jurídico para que nuestros municipios puedan conocer sus riesgos, planificar la respuesta y actuar antes de que se produzca una emergencia", ha explicado la presidenta.

La convocatoria para los trabajos preventivos permitirá actuar sobre las zonas de interfaz mediante desbroces, fajas de seguridad, poda y clareo de arbolado, eliminación de restos y limpieza de márgenes de caminos, priorizando las actuaciones en función del índice técnico de vulnerabilidad, la proximidad al monte y el riesgo histórico de incendios de cada núcleo.

El programa incorpora también una ordenanza municipal tipo y asesoramiento técnico-jurídico para facilitar a los ayuntamientos la regulación de las obligaciones de conservación de parcelas y los procedimientos de actuación cuando sea necesario intervenir subsidiariamente en terrenos privados.

De esta forma, la Diputación pretende que la prevención de incendios deje de entenderse únicamente como una actuación vinculada a la época de mayor riesgo y se consolide como una política permanente de seguridad, planificación y protección de los municipios y del entorno rural.