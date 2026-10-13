Diputación de Palencia y Empresa Familiar amplían 'Sembrando Futuro' para la formación y el arraigo de los jóvenes

Presentación del programa 'Sembrando Futuro' . - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Sembrando Futuro', dirigido a jóvenes de 15 y 16 años con el objetivo de ofrecer herramientas de orientación vocacional, será ampliado este curso a tres nuevas localidades de la provincia gracias a la colaboración entre la Diputación de Palencia y la Fundación Empresa Familiar.

La iniciativa se propone "retener el talento en la provincia, fomentar el arraigo al territorio y luchar contra la despoblación rural", tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la presentación, acto en el que ha estado acompañada por el director general de la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León, Alberto Guerra, y la directora Provincial de Educación, Pilar Alonso.

La presidenta ha insistido en la implicación de la institución provincial con el apoyo de los jóvenes del medio rural, "en su formación y empleo y en la retención del talento en esta provincia", al tiempo que ha repasado otra serie de iniciativas puestas en marcha con el mismo objetivo como cursos, becas, programas de empleabilidad de los universitarios en empresas palentinas, así como ayudas para el transporte y residencia y también para facilitar soluciones habitacionales a través de la adquisición o rehabilitación de vivienda, "para que se puedan emancipar y desarrollar su proyecto de vida en esta tierra".

Por su parte, el director general de la Fundación Empresa Familiar, Alberto Guerra, ha destacado que se trata de una oportunidad para conocer las ventajas que ofrece el mundo rural, las oportunidades y empleos que ofrecen las empresas, y ha coincidido al señalar que el objetivo fundamental del programa es conseguir el arraigo de nuestros jóvenes al territorio.

La institución provincial y la Fundación EFCL seguirán trabajando juntos en este programa que cuenta con el apoyo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y con una aportación provincial de 40.000 euros.

El proyecto 'Sembrando Futuro 2026-2027: Orientación vocacional y profesional' conectará a estudiantes de 4º de la ESO de nueve centros escolares de la provincia con las oportunidades del tejido empresarial local con el objetivo de que los que los jóvenes "estudien y se queden en Palencia", tal y como han coincidido en apuntar los responsables de la iniciativa.

PRETENDE LLEGAR A 420 JÓVENES

La misma arrancó en la comarca del Cerrato, con más de 300 alumnos beneficiados, y en esta nueva edición se amplía a los municipios de Saldaña, Paredes de Nava y Carrión de los Condes, para llegar a un total de 420 jóvenes.

La presidenta de la Diputación ha explicado que se trata de municipios estratégicos con un peso relevante de población joven (entre 15 y 24 años) en los que se busca acercar el conocimiento de las profesiones de futuro y las necesidades reales del mercado laboral.

El programa, que comienza el próximo 20 de octubre con una jornada de empleabilidad en el IES Recesvinto de Venta de Baños, combina el uso de herramientas digitales (Neoikigai y Neoikigai Pro), con la asistencia a jornadas presenciales intensivas, visitas a empresas y el apoyo online a través de WhatsApp y Videollamada, con el objetivo de asegurar una transición exitosa hacia su futuro profesional.

El programa, dirigido a alumnos de 15 y 16 años, una etapa clave para la toma de decisiones académicas y laborales, se divide en varias actividades como las Jornadas de Empleabilidad, que se van a desarrollar durante el primer trimestre del curso; Jornada Online para Familias y apoyo posterior a las familias, programadas para el mes de marzo de 2027; tutorías individuales online, entre marzo y abril de 2027 y, finalmente, visitas a empresas de la provincia durante el segundo trimestre.