La Diputación de Palencia invierte 1,7 millones de euros en mejorar la PP-4311 entre Lantadilla y Osorno

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, visita las obras de mejora de la PP-4311. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia invertirá cerca de 1,7 millones de euros en la mejora de la carretera PP-4311 entre Lantadilla y Osorno la Mayor, la vía más larga de toda la Red Provincial, una actuación incluida dentro del Plan Provincial de Carreteras 2023 y financiada con fondos propios de la institución provincial.

Los trabajos de mejora de ensanche y refuerzo del firme se desarrollan actualmente en un tramo de 10,7 kilómetros, comprendido entre las mencionadas localidades, ejecutados por la empresa Hermanos Sierra, con una inversión por parte de la Diputación de Palencia de cerca de 1.700.000 euros.

Durante una visita a las obras, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado que con esta intervención se mejorará de manera integral la seguridad y funcionalidad de la vía mediante el ensanche de la plataforma y el refuerzo estructural del firme.

En este sentido, ha recordado que la carretera pasará a disponer de una plataforma de ocho metros de anchura, integrada por una calzada pavimentada de 6,20 metros y dos arcenes laterales de al menos 0,90 metros cada uno.

La actuación afecta a un tramo de 10 kilómetros y 704 metros de la carretera PP-4311, considerada la vía más larga de toda la Red Provincial, con una longitud total superior a los 29 kilómetros.

El proyecto da continuidad a las mejoras ya realizadas en el tramo entre Itero de la Vega y Lantadilla, ejecutadas a partir del proyecto redactado en 2019 y cuyas obras fueron recepcionadas en noviembre de 2020.

El tramo objeto de actuación discurre por un entorno no urbanizado, salvo en las travesías de Lantadilla y Osornillo, y presenta una topografía ondulada, con desniveles de hasta el 5 por ciento.

Actualmente, la carretera cuenta con una plataforma de entre 6 y 6,5 metros de anchura y una calzada de apenas 5 metros, circunstancia que dificulta el cruce seguro de vehículos, especialmente de tráfico pesado y maquinaria agrícola.

Además, aunque el estado general del firme es aceptable, existen numerosas zonas parcheadas y algunos puntos con reparaciones reiteradas debido a la presencia de materiales de baja calidad en la explanada, lo que provoca blandones durante las épocas húmedas.

Según los datos de aforo de tráfico realizados en este tramo, la intensidad media diaria alcanza los 220 vehículos al día en ambos sentidos, de los cuales el 11,4 por ciento corresponde a vehículos pesados.