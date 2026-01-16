Diputación de Palencia lleva a FITUR 'Irrepetibles', una apuesta por el turismo cultural y patrimonial . - DIPUTACIÓN PALENCIA

PALENCIA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia promocionará en la Feria de Turismo de Interior (FITUR) el Museo Territorial Campos del Renacimiento, así como el patrimonio cultural y artístico de la Tierra de Campos y toda la provincia, tal y como han adelantado en un comunicado.

Para esta edición, la institución provincial pondrá el énfasis en posicionar a Palencia como un destino cultural, resaltando "su valioso patrimonio y las diversas experiencias que se pueden vivir a su alrededor", con un espacio expositivo protagonizado por la imagen del artesonado de la Iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, una de las sedes del Museo Territorial Campos del Renacimiento.

La Diputación de Palencia, junto con el Ayuntamiento de la capital participarán en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), que se celebrará del miércoles 21 al domingo 25 de enero en IFEMA Madrid, uno de los eventos turísticos más relevantes del año a nivel internacional.

Al igual que el resto de provincias de la Comunidad y la comarca de El Bierzo, Palencia contará con un espacio propio como coexpositor dentro del stand de la Junta de Castilla y León, ubicado en el pabellón 9 de IFEMA Madrid,con una superficie total de 929 metros cuadrado.

En esta edición, la Diputación de Palencia pondrá el énfasis en posicionar la provincia como un destino cultural de referencia, destacando su valioso patrimonio histórico, artístico y las experiencias que pueden vivirse en torno a él. Bajo el lema 'Irrepetibles', la institución provincial promocionará el Museo Territorial Campos del Renacimiento, extendiendo este concepto al conjunto del patrimonio cultural y artístico de la Tierra de Campos y del resto de la provincia.

Durante los siglos XV y XVI, Palencia fue un foco creativo de primer nivel. Artistas como Berruguete, Alejo de Vahía, Giralte o Jorge Manrique formaron parte de un auténtico "equipo de las estrellas" del Renacimiento español, cuyas obras marcaron un antes y un después en la historia del arte y proyectaron su influencia más allá de nuestras fronteras. Fueron creadores irrepetibles.

Irrepetibles son también las iglesias monumentales, los retablos, las pinturas, las esculturas y los artesonados mudéjares que se conservan en las sedes del Museo Territorial Campos del Renacimiento: Becerril de Campos, Cisneros, Fuentes de Nava y Paredes de Nava.

El concepto 'Irrepetibles' se extiende además al paisaje terracampino, con atardeceres únicos que transforman sus colores según la estación, a las lagunas de La Nava, refugio de miles de aves migratorias, a los palomares, auténticas pirámides de adobe de la arquitectura popular, y a los aromas y sabores de la gastronomía tradicional palentina, como los pichones, el lechazo asado, la menestra o las patatas a la importancia.

El espacio expositivo de Palencia en FITUR contará con un elemento singular: el artesonado de la Iglesia de Santa María de Fuentes de Nava, una de las sedes del Museo Territorial Campos del Renacimiento, que adquirirá un protagonismo especial como símbolo del patrimonio artístico que se quiere poner en valor. Las presentaciones oficiales de la Diputación de Palencia y el Ayuntamiento de la capital tendrán lugar el miércoles 21 de enero, a las 13.45 horas.

Para impulsar y proyectar esta campaña, la Diputación de Palencia ha contado con un grupo de embajadores y embajadoras del mundo del arte y la cultura, que protagonizan un vídeo promocional. El elenco está formado por el pintor Antonio Capel, la pintora Águeda de la Pisa, los escultores Luis Alonso y Miguel Ángel Tapia, también imaginero; el organista Roberto Fresco, la catedrática de Historia del Arte Clementina Julia Ara Gil, y la joven pintora y creadora de contenido Carmen de Matos. Procedentes tanto de Palencia como de otros puntos de España, contribuirán a difundir la riqueza y diversidad del patrimonio artístico palentino.

Uno de los aspectos clave de la participación de la Diputación de Palencia en FITUR es, un año más, el apoyo a los agentes turísticos de la provincia. En esta edición se han acreditado 44 entidades, entre empresas y otros agentes del sector, asumiendo la Diputación el coste de los pases para facilitar su presencia en la feria y el contacto con turoperadores y profesionales del sector.

Asimismo, se ha ofrecido la posibilidad de participar en el Espacio Comercial de la Junta de Castilla y León, un punto de encuentro entre oferta y demanda turística, que permitirá a los empresarios mantener reuniones, establecer contactos y asistir a presentaciones y foros especializados en comercialización, sostenibilidad y digitalización.

También se ha dispuesto un autobús gratuito para facilitar el desplazamiento de los agentes turísticos a la feria. Durante todo el fin de semana, la Diputación ha organizado talleres de mosaicos, en los que se podrán conocer las técnicas utilizadas por los antiguos romanos, dirigidos tanto a niños como a jóvenes y adultos.

Como novedad, y en el marco de la perspectiva del Eclipse Solar Total, el sábado se celebrarán talleres de formación estelar (nebulosas), con el objetivo de acercar la astronomía de forma didáctica y divertida. Además, el sábado la Fundación AMGU presentará su espectáculo 'Elementalmente* Palencia', una propuesta de danza, música y audiovisuales que ya obtuvo una excelente acogida en la feria INTUR.