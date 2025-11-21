Diputación de Palencia presenta un presupuesto de más de 107 millones, "el más elevado" de su historia

El equipo de Gobierno de la Diputación de Palencia presenta el proyecto de presupuestos para 2026. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia contará con un presupuesto de 107,8 millones de euros para 2026, el más elevado de la Institución provincial en su historia, del que unos 42 millones, se van a destinar a inversiones.

Esta cifra supone un incremento de 5,39 millones respecto a las cuentas del ejercicio anterior, tal y como se desprende del proyecto de presupuesto que se han presentado hoy y que se aprobará en el próximo pleno.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha calificado estas cifras como de "récord", tanto por su aumento como por la cuantía dedicada a las inversiones, que llegará a los 42 millones de euros, más del 39 por ciento del presupuesto total.

Se trata de la principal partida que servirá para aumentar la dotación en todas las áreas, especialmente en servicios sociales.

Armisén también ha apuntado otro hito de las cuentas del año próximo, ya que es la primera vez que la institución alcance la deuda cero, lo que supondrá un ahorro de unos 300.000 euros en liquidación de intereses, que se destinarán a otras partidas.

La presidenta ha insistido en que es un presupuesto "valiente" y presentado "en tiempo y forma".

"Somos la única institución en la provincia que ya tiene sus presupuestos para 2026", ha apuntado, antes de que los diputados responsables de cada área desgranaran las inversiones más importantes.

Las principales partidas son las que irán destinadas a vivienda, infraestructuras, patrimonio, movilidad, seguridad vial, servicios sociales y desarrollo económico.

Desglosado por áreas, en la de Hacienda y Administración General, el ejercicio 2026 estará marcado por el hecho de que la Diputación alcanzará la deuda 0, tras amortizar la totalidad de sus obligaciones antes de finalizar 2025.

Esta situación reduce un 94 por ciento el capítulo de intereses, ya que libera unos 300.000 euros que la Institución destinará a de políticas para el desarrollo de la provincia.

Además, aumenta un 19 por ciento la dotación de la Caja Provincial de Cooperación hasta los 1,08 millones de euros y afianza la modernización administrativa, la ciberseguridad y el despliegue del Centro de Innovación Territorial.

Destaca también el aumento de la partida para la confección de inventarios locales, que crece un 83 por ciento hasta los 55.000 euros, así como el incremento hasta los 350.000 euros para dotar de sistemas y aplicaciones informáticas de todos los ayuntamientos de la provincia.

El área de Acción Territorial concentra el mayor esfuerzo presupuestario, con más de 42,6 millones de euros, nueve millones más que este año, un incremento del 27 por ciento respecto al ejercicio anterior y casi el 40 por ciento del total del presupuesto.

VIVIENDA.

En materia de vivienda, se crea una nueva línea de ayudas de 100.000 euros para entidades locales menores dentro del programa Habitalo Rural y sube hasta el 50 por ciento de la aportación al programa Rehabitare, con 312.000 euros.

El servicio de Infraestructuras Urbanas y Ambientales, cuyo presupuesto crece un 26 por ciento hasta los 6,79 millones, destinará 2,47 millones para las actuaciones del Plan de Actuación Integral (PAI) de Aguilar de Campoo, Herrera de Pisuerga, Barruelo de Santullán y Alar del Rey.

En el ámbito de la movilidad, las actuaciones para carreteras suman 8,1 millones asignados, lo que supone un aumento de más del 30 por ciento, con un crecimiento del 47,44 por ciento en inversiones para la red provincial, 1,42 millones más, y nuevas partidas para maquinaria de prevención de incendios forestales.

SERVICIOS SOCIALES.

El área de Servicios Sociales contará con 26,44 millones de euros, un 24,55 por ciento del presupuesto.

La Acción Social crece hasta los 17,98 millones, incorporando un incremento de 1,2 millones para reforzar la atención a la infancia, la inclusión, los programas juveniles, el envejecimiento activo y la dependencia.

Las inversiones en los CEAS aumentan un 273 por ciento, hasta 560.000 euros, para la construcción del nuevo centro de Saldaña.

En el área de Desarrollo Rural y Protección Civil, el presupuesto alcanza 7,14 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,07 por ciento respecto al ejercicio anterior, con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

Dentro de esta cifra, la partida destinada a Protección Civil y Extinción de Incendios asciende a 3,3 millones de euros, un 13 por ciento más que en 2025.

Además, se destinan 777.551 euros a la adquisición de nueva maquinaria forestal para la prevención y lucha contra incendios.

En desarrollo agrario, se impulsará la innovación a través de diferentes convenios, entre ellos con el Itagra a quien se destinan 90.000 euros.

En Promoción Económica y Empleo el presupuesto asciende a seis millones de euros, un tres por ciento más que en 2025 y se dota una nueva partida de 61.000 euros para el proyecto 'España Latente'.

Finalmente, el Plan de Atracción de Empresas crece un 66,67 por ciento hasta los 150.000 euros.

Asimismo, las ayudas para el mantenimiento del tejido industrial alcanzan los 1,5 millones de euros, 100.000 más que en el ejercicio anterior.

La Diputación aumenta también las partidas de repoblación, hasta los 210.000 euros.

La promoción comercial y agroalimentaria recibe un refuerzo importante con ayudas para la organización y la participación en ferias sectoriales y la promoción de Alimentos de Palencia En materia de empleo, se destinan más de dos millones de euros a distintos programas que permitirán la contratación de 250 trabajadores en ayuntamientos.

En materia de Turismo, el presupuesto asciende a 3,6 millones de euros, un incremento del cuatro por ciento para consolidar la apuesta por la digitalización del destino Palencia.

Además, se amplía hasta 77.000 euros la dotación para la programación vinculada al Eclipse Solar Total de 2026.

El área de Deportes alcanza 2,78 millones de euros, lo que supone un incremento del 7,69 por ciento.

Dentro de este incremento destaca la subida de cerca del 15 por ciento en los convenios con los principales clubes deportivos, que alcanzan los 390.000 euros.

También aumentan las subvenciones destinadas a los ayuntamientos, tanto para la promoción deportiva como para el equipamiento de instalaciones.

El área de Cultura, con 7,8 millones, el esfuerzo inversor está orientado al patrimonio, la programación cultural y la creación de nuevas líneas de apoyo.

REHABILITACIÓN DEL CASTILLO DE MONZÓN DE CAMPOS.

Destaca la rehabilitación del Castillo de Monzón de Campos que cuenta con una inversión de 1,35 millones procedentes del 2 por ciento Cultural y para la Villa Romana La Tejada se destinan 1,62 millones euros para continuar con la reforma integral del yacimiento arqueológico.

Además, la Diputación mantiene su compromiso con la actividad cultural durante todo el año el año a través de sus diferentes programaciones que suman más de 620.000 euros y la apertura de una nueva línea de subvenciones para ayuntamientos vinculadas al folclore y a la cultura tradicional