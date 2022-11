Diputación de Palencia rechaza todas las formas de violencia contra las mujeres y clama por un futuro en igualdad

PALENCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha sido la encargada de leer este jueves, antes de comenzar el Pleno de noviembre, una declaración isntitucional en la que se rechazan todas las formas de violencia contra las mujeres y se suma "a todas las voces que claman por un futuro en igualdad y libre de violencias".

Armisén ha leído esta declaración institucional, elaborada por la FEMP, que se ha remitido a todos los ayuntamientos y entidades locales de la provincia para que sirva de base en sus actos contra la violencia de género que se van a celebrar este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Mas de 1.160 mujeres asesinadas por su pareja o expareja desde que hay registro en 2003, "asesinadas por ser mujeres" ha leído Armisén, quien ha apuntado "son pérdidas inasumibles en una sociedad avanzada y moderna".

"Estamos ante una cuestión de Estado, de salud pública y un grave atentado a los Derechos Humanos" ha continuado la presidenta de la Diputación, quien ha apelado a intensificar esfuerzos "para

combatir el machismo y condenar todas las actitudes, prácticas y conductas que consienten y reproducen las violencias machistas".

Asimismo, ha reconocido el aumento del número de mujeres que tiene algún sistema de seguimiento policial así como de los menores en situación de vulnerabilidad y ha alertado del aumento de la violencia vicaria (47 menores desde 2013), por lo que ha puesto sobre la mesa su preocupación "por el desamparo que sufren los huérfanos y huérfanas".

"Aunque parezca obvio, quizás no esté de más recordar que las mujeres no desean ser víctimas, no desean ser valientes, quieren ser simplemente libres", continúa la declaración institucional.