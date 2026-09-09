Diputación de Palencia recupera el entorno de la iglesia de Villerías tras una inversión de 18.000 euros

Armisen en la visita a la localidad de Villerías. - DIP PALENCIA

PALENCIA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha visitado este miércoles Villerías para conocer junto al alcalde de la localidad, Mariano Paramio, la adecuación del entorno de la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, en la que se han invertido 18.000 euros, de los que 12.500 euros los ha aportado la institución provincial.

Esta actuación llevada a cabo ha permitido transformar la plaza situada junto al templo y dotarla de mejores condiciones para el uso y disfrute de los vecinos ya que se trata de un espacio sin pavimentar, co árboles de pequeña entidad y abundante maleza.

Los trabajos han permitido mejorar sustancialmente la imagen y funcionalidad de uno de los espacios centrales del casco urbano de Villerías.

Durante la visita, Ángeles Armisén ha destacado que "la cooperación con los ayuntamientos es una de las principales herramientas de la Diputación para que los vecinos de todos los municipios, con independencia de su tamaño, puedan disfrutar de espacios públicos adecuados y de mejores servicios".

Asimismo, Armisén ha puesto además en valor el trabajo conjunto con el Ayuntamiento de Villerías para dar respuesta a las necesidades concretas de la localidad y aprovechar los recursos provinciales allí donde son más necesarios, dentro de la apuesta de la institución por mantener la actividad y mejorar las condiciones de vida en el medio rural.

La colaboración provincial se ha extendido a otros equipamientos municipales, ya que la Diputación contribuyó con 8.120,39 euros a la adecuación de cuatro estancias de los edificios municipales destinados a centro sociocultural y sede de asociaciones, que se encontraban en mal estado.

Los trabajos incluyeron el saneamiento de suelos, carpintería interior, pintura, tomas eléctricas e iluminación, y estos espacios se han puesto a disposición de diferentes asociaciones de vecinos.

Asimismo, la institución provincial ha concedido una ayuda directa de 11.000 euros para la reparación de la cubierta del centro cultural, cuyo presupuesto asciende a 22.000 euros.

La actuación contempla el retejo de la cubierta de las antiguas casas de los maestros, que forman parte de este equipamiento municipal.

Entre las próximas actuaciones se encuentra la pavimentación de la prolongación del Pozo Bueno, con un presupuesto de 22.875 euros y una aportación provincial de 17.157 euros. El proyecto contempla la colocación de adoquines prefabricados de hormigón en 211 metros cuadrados y la reposición de otros 20 metros cuadrados de pavimento.

A estas actuaciones se suma la renovación del alumbrado público, ejecutada en la localidad dentro de las actuaciones de mejora de los servicios municipales. En conjunto, la Diputación de Palencia ha destinado desde 2015 un total de 375.600 euros en ayudas a Villerías a través de las diferentes líneas de cooperación con los municipios, reforzando así su compromiso con la mejora de las infraestructuras y servicios de la provincia y con una acción territorial que busca que los pequeños municipios dispongan de los recursos necesarios para seguir avanzando.