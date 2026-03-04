Diputación de Palencia renueva su estrategia de repoblación con el objetivo de 90 nuevos empadronados al año

PALENCIA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha presentado el nuevo Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de 'Servicios Poblacionales de Repoblación en la Provincia', un instrumento "estratégico" para impulsar la llegada y el arraigo de nuevos vecinos en el medio rural palentino, que nace con el objetivo de conseguir "90 nuevos empadronados cada año".

El contrato tiene como finalidad "prestar un servicio profesional de intermediación entre posibles nuevos pobladores y los municipios rurales de la provincia, facilitando el acceso a vivienda, oportunidades laborales y acompañamiento personalizado para garantizar su integración y estabilidad en el territorio", tal y como ha explicado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la presentación de la convocatoria.

Tras la licitación, ya publicada, se podrá iniciar en unos meses el cuarto contrato de servicios poblacionales de repoblación, con un importe anual de 320.000 euros y con posibilidad de dos años más de prórroga, hasta un total de tres, por lo que podrá llegar hasta 2029, pudiendo arraigar en la provincia de Palencia al menos a 270 personas.

Armisén ha destacado que una de las principales novedades de esta licitación es que duplica su presupuesto anual, que pasa de 160.000 euros a 320.000 euros, lo que permitirá mejorar los medios humanos.

De esta forma, se pasa de un equipo compuesto por un técnico a jornada completa y dos a media jornada, a cuatro técnicos a jornada completa, cada uno vinculado a uno de los cuatro Grupos de Acción Local de la provincia.

En este sentido, ha recordado que en los últimos cinco años, desde que se pusieron en marcha estos contratos, se han conseguido 128 familias arraigadas y 355 personas asentadas en los pueblos de la provincia. "El objetivo es seguir atrayendo población y consolidándola en el medio rural", ha apuntado.

El contrato tiene como finalidad contribuir a fijar población trabajadora y emprendedora, que favorezca el relevo generacional y dé respuesta a necesidades reales de empleo en sectores estratégicos como el agroganadero, la industria y el comercio, el sector asistencial y de los cuidados o los servicios municipales.

Además, también se pretende activar el parque inmobiliario rural, promoviendo la rehabilitación de viviendas y sensibilizando a propietarios para su puesta en el mercado, facilitando así nuevas oportunidades de asentamiento, ha añadido.

CUATRO ÁREAS ESTRATÉGICAS

El servicio se desarrollará en coordinación con los Grupos de Acción Local de las cuatro áreas estratégicas de la provincia: Montaña, Páramos y Valles, Tierra de Campos y Cerrato.

Podrán participar todos los municipios de la provincia, excepto la capital, siempre que cumplan determinados requisitos: completar un formulario de diagnóstico municipal, designar una persona responsable de contacto y seguimiento y contar con la figura de un 'embajador de persona arraigada', que facilite la integración de los nuevos vecinos.

Se recomienda, además, disponer de alguna vivienda para la acogida. No podrán optar aquellos municipios que ya estén ejecutando de forma propia un contrato similar de servicios poblacionales.

El Servicio de Promoción Económica y Empleo de la Diputación colaborará y supervisará el desarrollo diario del contrato. El contrato establece como meta mínima el empadronamiento de al menos 90 nuevos pobladores en municipios rurales durante los doce meses de duración. Para que se considere cumplido el objetivo, el empadronamiento deberá mantenerse durante al menos tres meses consecutivos.

Los contratos de servicios poblacionales de repoblación promovidos por la Diputación de Palencia han permitido el arraigo efectivo de 128 familias y 355 personas en los últimos cinco años, Al impacto demográfico se ha sumado el impacto económico que se ha traducido en once nuevas iniciativas emprendedoras, la cobertura de 72 necesidades de empleo, la generación de empleo indirecto y la creación de tres empleos directos vinculados al programa.

El contrato ha generado un impacto económico estimado de 2.492.946,19 euros, lo que supone un retorno de 7,79 euros por cada euro invertido durante su ejecución. Esta cifra contempla el aumento de empadronamientos y su repercusión presupuestaria, el gasto en vivienda, la actividad laboral (por cuenta propia y ajena), la inversión en nuevos negocios y el consumo directo en el territorio.