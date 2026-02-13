Diputación de Palencia reúne a 70 técnicos municipales para coordinar la gestión presupuestaria local de 2026

Jornada anual del Servicio de Asistencia a Municipios. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha celebrado esta mañana en el Centro Cultural Provincial el encuentro anual del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) con secretarios, interventores, tesoreros, técnicos y personal de la Administración Local de la provincia, una jornada de trabajo ha congregado a cerca de 70 profesionales.

El diputado delegado del SAM, Adolfo Palacios, ha sido el encargado de abrir la sesión, que tiene como objetivo coordinar criterios, resolver dudas y ofrecer apoyo especializado a los habilitados nacionales y al personal municipal en su labor diaria.

"Cada año dedicamos esta jornada para aclarar dudas y hablar sobre los Presupuestos Generales del Estado. En esta ocasión, al estar prorrogados, trataremos sobre cómo incide esta prórroga en las liquidaciones del 2025, que se están haciendo ahora, y la posibilidad de dedicar el superávit de los presupuestos para amortizar deuda y para otras inversiones", explican.

Durante la jornada, se han trasladado pautas para la elaboración de los presupuestos municipales de 2026 en el actual contexto de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, además de abordar cuestiones como las inversiones financieramente sostenibles, reglas fiscales, rendición de cuentas, incrementos retributivos del personal público, cotizaciones, novedades en urbanismo y contratación, así como las últimas actualizaciones normativas.

El encuentro también ha servido para repasar la actividad del SAM durante el último año, que continúa siendo un recurso clave para la gestión en los pequeños municipios.

En 2025 el servicio realizó 865 informes urbanísticos y jurídicos, atendió cerca de 5.000 consultas de asesoramiento verbal, prestó 2.500 asistencias contables y mantuvo apoyo permanente en contratación, recursos humanos, protección de datos, administración electrónica o tramitación de subvenciones, entre otras funciones.

Asimismo, se han presentado las acciones formativas desarrolladas y previstas en colaboración con el INAP, la FRMP y formación propia de la Diputación, dirigidas a reforzar la capacitación técnica del personal local.