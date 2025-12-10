La Diputación de Palencia transforma el antiguo matadero de Astudillo en un gimnasio municipal con 118.000 euros

Visita a las obras ejecutadas por Diputación en Astudillo - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia reforma el antiguo matadero de Astudillo para convertirlo en un gimnasio municipal a través de una aportación de 118.000 euros ejecutada en el marco de los Planes Provinciales.

El antiguo matadero, en desuso desde hace casi veinte años, se reforma para convertirse en una instalación deportiva moderna y funcional, con dos salas de entrenamiento, espacios para actividades colectivas, vestuarios, zona de recepción y dependencias auxiliares.

La presidenta de la Diputación Provincial, Ángeles Armisén, ha destacado que el nuevo gimnasio responde a una demanda planteada por los clubes deportivos locales, como el Club Triatlón Astudillo y el Club de Fútbol de Astudillo, así como por asociaciones educativas y sociales del municipio.

La presidenta, acompañada por el diputado de Acción Territorial, Urbano Alonso, el diputado de zona, Eduardo Tejido, y el alcalde de Astudillo, Luis Santos, ha visitado las distintas actuaciones financiadas por la Diputación en el municipio.

Además de la reforma del matadero, se incluyen en ellas la renovación del pavimento de la calle Colagua, que ha contado con una aportación provincial de 75.283 euros sobre un presupuesto total de 107.546 euros.

Los trabajos han permitido mejorar la calzada y las aceras, así como renovar las redes de abastecimiento, saneamiento y alumbrado público en un espacio urbano situado junto a la Iglesia de Santa Eugenia.

Asimismo, se ha ejecutado la renovación del pavimento de la calle Canóniga, con una inversión de la Diputación de 81.164 euros y un presupuesto total de 115.948 euros.