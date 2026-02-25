Diputación de Palencia y la UBU acuerdan crear una estación piloto de monotorización de la Cueva de los Franceses

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación. - DIP PALENCIA

PALENCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Palencia ha aprobado este miércoles, en Junta de Gobierno, el convenio de colaboración con la Universidad de Burgos para la creación de una Estación Piloto de Monitorización (paleo) ambiental en la Cueva de los Franceses, en Revilla de Pomar, dependiente de la institución provincial.

Un convenio que tiene como objeto iniciar un proyecto de colaboración entre ambas partes, mediante la firma de un convenio, que tiene como fin aportar el trabajo de investigadores punteros de la Universidad de Burgos, y en particular el del grupo de investigación IsoTOPIK, referente nacional e internacional en este ámbito.

La monitorización ambiental continua y el estudio de archivos climáticos naturales constituyen herramientas estratégicas para anticipar escenarios futuros, evaluar impactos y diseñar políticas públicas basadas en el conocimiento científico.

La Cueva de los Franceses, situada en Revilla de Pomar y enclavada en el Geoparque Mundial Unesco Las Loras, reúne unas condiciones excepcionales para convertirse en un observatorio de referencia para la monitorización ambiental y el estudio del paleoclima en el norte de la Península Ibérica y ello porque se trata de una cavidad con un elevado valor geológico, científico y turístico.

La Diputación de Palencia considera fundamental la ejecución de todo tipo de actuaciones con la finalidad de desarrollar turísticamente la provincia, en coordinación con los municipios, asociaciones, centros de información turística, entidades y colectivos relacionados con el turismo, y en general, la potenciación de todas aquellas actividades e iniciativas que redunden en la mejora de la oferta y de los servicios turísticos de la Provincia y en el desarrollo de su turismo, todo ello bajo criterios de sostenibilidad.