Diputación presenta un proyecto para convertir el eclipse total en una "oportunidad" para la provincia de Ávila

Presentación del Plan de Acción de Eclipsados. - DIPUTACIÓN

ÁVILA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ávila ha presentado el proyecto Eclipsados, el plan de acción diseñado para "divulgar, posicionar y aprovechar como recurso turístico y social" el eclipse total de Sol que se verá al cien por cien en 16 municipios de La Moraña el próximo 12 de agosto de 2026.

En una rueda de prensa y acompañado del presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García; y el diputado de Turismo, Armando García; el director técnico de Stellarium Ávila, Roberto Rodríguez, ha sido el encargado de desgranar los cuatro pilares del proyecto, que se ha venido trabajando desde finales de 2023 y que se enmarca dentro de la marca colectiva Stellarium, que engloba el impulso del certificado de cielos oscuros de la provincia.

Rodríguez ha explicado que el primer pilar ha consistido en "contextualizar" el fenómeno astronómico y recordar la importancia de la franja de totalidad.

El eclipse total se producirá el 12 de agosto de 2026 a las 20.31 horas aproximadamente y ha insistido en que "es muy importante focalizar y sensibilizar a la población de lo importante que es estar en esa franja", ha afirmado, para poder disfrutar de él.

El segundo pilar es el desarrollo del plan de acción, estructurado en hitos mensuales cada día 12 hasta la fecha del eclipse. Entre ellos se han programado, desde esta tarde, talleres escolares, actividades inclusivas, concursos de astrofotografía y dibujo, microcharlas, exposiciones, simulaciones con planetario móvil y acciones de coordinación con administraciones y cuerpos de seguridad.

El tercer pilar de este plan estratégico es la organización del punto principal de observación en el municipio de Arévalo, que ha sido seleccionado tras estudios técnicos para garantizar seguridad, visibilidad y capacidad logística.

Rodríguez ha advertido de la importancia de utilizar protección homologada para ver el eclipse. "Ni con radiografías ni con cristales ahumados ni con nada parecido, se ve con unas gafas homologadas", ha señalado.

El cuarto pilar es la puesta en marcha de la página web oficial, operativa desde ayer a las 12 horas, desde la que se puede reservar de forma gratuita el pase al punto principal de observación. "Queremos tener una medida de la gente que va a querer participar", ha explicado, para recordar que se podrán solicitar hasta cuatro pases por familia para facilitar la planificación y la seguridad.

La marca Eclipsados ha surgido de un propósito de "jugar con el 2", en referencia a que será "el único día" que habrá "dos noches", a las dos tipologías de eclipse (total y parcial), a los dos públicos objetivos como son la población en general y los niños con capacidades diferentes, y a los dos efectos principales: el eclipse total y las Perlas de Bailly, que también atraerán a parte del turismo.

La Diputación de Ávila ha subrayado la importancia de este proyecto como una herramienta "clave" para el impulso turístico de la provincia, al tratarse de "un evento singular" que sirve para "posicionar, seguir posicionando a la provincia de Ávila como una referencia a nivel nacional en materia de astroturismo".

Asimismo, desde la institución provincial han puesto de relieve el impacto directo que este acontecimiento está teniendo ya en el sector turístico, al señalar que "habrá gente que venga a nivel nacional e internacional" para presenciar el fenómeno.

Igualmente tienen claro que esa fecha se concentrarán visitantes en toda la zona de influencia, por lo que han remarcado la necesidad de anticiparse a la llegada masiva de público y estar preparados, debido a la elevada demanda de alojamiento y en una alta ocupación hotelera en la provincia.

OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA

Por su parte, el presidente de la Diputación, Carlos García, ha enmarcado la iniciativa como una oportunidad estratégica para la provincia en la que se lleva trabajando desde finales de 2023 en un documento técnico del que ha surgido este plan de acción. "El eclipse, un día, dos noches, una oportunidad única", ha destacado, remarcando que la provincia quiere ir más allá de las horas de duración del fenómeno.

El plan tendrá carácter inclusivo, también, e implicará no solo a los 16 municipios de La Moraña donde se verá al cien por cien, sino al conjunto del territorio provincial. El objetivo es que Ávila continúe siendo "referente en astroturismo a nivel nacional y a nivel internacional", ha afirmado.

Asimismo, ha destacado que el eclipse servirá como puerta de entrada para miles de visitantes y ha puesto en valor la colaboración con profesionales y entidades científicas, así como el trabajo coordinado con administraciones y colectivos.

Finalmente, el diputado de Turismo, Armando García Cuenca, ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante los dos últimos años para este "acontecimiento irrepetible para la generación actual", ya que no se volverá a ver en siglos, y ha recordado que "el eclipse será un espectáculo inolvidable, pero pasará", y lo que permanecerá será el potencial del cielo abulense como recurso turístico.