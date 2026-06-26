La Diputación publica una guía de la Montaña Palentina con fotografías de Juan Pixelecta

Presentación de a guía 'Montaña Palentina. Coordenadas de Luz de un Territorio'. - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Turismo de la Diputación de Palencia ha publicado una guía de algunos de los paisajes más emblemáticos de la Montaña Palentina con fotografías de Juan Pixelecta que también se pueden ver en una exposición fotográfica.

La guía se títula 'Montaña Palentina. Coordenadas de Luz de un Territorio', mismo nombre que el de la mencionada exposición, a la que complementa. Ambas iniciativas han sido financiadas a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Palentina.

La publicación reúne 40 fotografías que integran la exposición y constituye una herramienta adicional para acercar al visitante a algunos de los paisajes más emblemáticos de la Montaña Palentina, tal y como ha destacado la institución provincial.

Su objetivo es ofrecer una primera aproximación al territorio, despertar el interés por descubrirlo y poner en valor sus principales recursos naturales, paisajísticos y turísticos, tal y según ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante la presentación.

Como elemento innovador, la guía incorpora un mapa general de localización y un código QR que enlaza con un espacio específico dentro del portal de turismo de la Diputación de Palencia.

Desde esta plataforma digital, los usuarios pueden descargar la publicación en español e inglés y acceder a un mapa interactivo que permite localizar cada una de las fotografías incluidas en la exposición. Al seleccionar cualquiera de los puntos señalados, el visitante es redirigido a Google Maps para facilitar el acceso a los lugares desde los que fueron tomadas las imágenes.

Armisén ha insistido en que tanto la exposición como la guía comparten el propósito de promocionar la Montaña Palentina como un "destino de naturaleza de primer nivel", dar a conocer la "singularidad de sus paisajes" y contribuir a la difusión de un territorio que "combina patrimonio natural, biodiversidad, cultura y autenticidad".

La iniciativa pretende además acercar este espacio "a quienes aún no conocen la comarca, incentivando futuras visitas y experiencias turísticas", ha dicho.

EXPOSICIÓN EN GUARDO

La exposición que complementa al libro permanece instalada en el Auditorio Municipal de Guardo desde el pasado 18 de junio y podrá visitarse hasta el próximo 15 de julio.

Su presencia en la localidad coincide además con las actividades vinculadas a la Capitalidad de los Municipios de Montaña, promovida por EsMontañas y que este año tiene como municipio de referencia a Velilla del Río Carrión.

Durante este periodo, los visitantes podrán recoger gratuitamente ejemplares de la guía para complementar el recorrido expositivo y profundizar en el conocimiento de los paisajes retratados.

Esta actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Montaña Palentina, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, y se integra en las acciones destinadas a reforzar la competitividad turística del territorio mediante la creación, promoción y consolidación de nuevos productos turísticos vinculados a la naturaleza y al paisaje.

Juan García Lucas, conocido artísticamente como Juan Pixelecta, es un reconocido fotógrafo español especializado en fotografía de paisaje y naturaleza. Su trabajo ha sido publicado en medios especializados como la revista impresa Iris de Aefona y en publicaciones digitales como La Naturaleza Habla, La Mirada de los Fotógrafos o Carrete Digital.

A lo largo de su trayectoria ha obtenido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que destacan dos medallas de oro, una de bronce, una Mención de Honor y dos Remarkable Awards en el Siena International Photo Awards (SIPA); dos medallas de oro en el Epson International Pano Awards; once medallas en los IPA Latin Awards (seis oros, cuatro platas y un bronce); así como galardones y reconocimientos en certámenes de prestigio como Trierenberg Super Circuit, Narava (Eslovenia), Fine Art Photography Awards (FAPA), International Photography of the Year (IPOTY) y Moscow International Foto Awards (MIFA).