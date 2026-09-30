Diputación relanza los vales descuentos 'Alimentos de Valladolid' con 51 establecimientos hosteleros adheridos

Establecimiento hostelero. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid, a través de la marca 'Alimentos de Valladolid', y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería ha relanzado la campaña de Vales Descuento, que busca a impulsar el consumo en establecimientos de hostelería de la capital y la provincia.

La iniciativa cuenta inicialmente con la participación de 51 establecimientos aunque el plazo de inscripción permanecerá abierto durante el periodo de promoción para los negocios asociados a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y adheridos a la marca Alimentos de Valladolid.

Los vales en formato digital ya se pueden descargarse desde las 20.00 horas de este martes a través de la página web de Visitavalladolid.com mientras que los de formayo papel estarán disponibles desde este miércoles, 1 de octubre, en la sede de la Asociación de Hostelería de Valladolid, situada en la Plaza de la Universidad número 4.

Los clientes podrán solicitar un máximo de diez vales por semana y cada uno de ellos permite aplicar un descuento de cinco euros por cada consumo mínimo de 15.

Los descuentos serán acumulables, aunque se exigirá un gasto de 15 euros por cada vale utilizado por lo que en un ticket de 30 euros sólo se podrán utilizarse dos vales descuento, además de que los usuarios deberán avisar al establecimiento antes de pedir la cuenta de que desean utilizar esta promoción.

En el caso de los vales digitales, los usuarios recibirán un código QR por correo electrónico que deberán presentar en el establecimiento para su canje y los vales que no se utilicen caducarán cada miércoles a las 19.59 horas y volverán a ponerse en circulación, con un límite de 20 vales caducados por usuario durante la campaña.

Los vales digitales podrán canjearse hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta agotar existencias, mientras que los distribuidos en papel estarán vigentes hasta el 30 de noviembre.

Estos vales se podrá utilizar tanto para consumo en el local como para pedidos de comida para recoger, siempre que se comunique el uso de los vales al realizar el pedido. El listado de establecimientos participantes puede consultarse en la web de Visitavalladolid.com.