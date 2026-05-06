La Diputación de Salamanca aumenta en 590.800 euros la Caja de Cooperación Local para los ayuntamientos de la provincia

El diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias (i), junto al presidente de la Diputación, Javier Iglesias (d) - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

SALAMANCA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Caja de Cooperación Local ha mejorado sus condiciones y ha aumentado los fondos a disposición de los Ayuntamientos de la provincia en 590.800 euros, según ha dado a conocer este miércoles el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias.

Acompañado por el diputado de Economía y Hacienda, Marcos Iglesias, el presidente ha destacado que esta iniciativa responde al objetivo de "estar al lado de los municipios cuando más lo necesitan".

Iglesias ha subrayado, además, que muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, afrontan dificultades para financiar proyectos necesarios, urgentes o estratégicos. "Y ahí es donde la Diputación da un paso al frente", ha añadido.

La principal novedad para este año, como ha indicado Iglesias, es la dotación económica de la Caja de Cooperación Local, que incrementa su fondo a disposición de los consistorios en 590.800 euros, lo que le hace alcanzar un total de 4.287.650,94 euros.

Además, se ha ampliado la cuantía máxima de los préstamos destinados a inversiones, que pasa de 250.000 a 350.000 euros, y mantienen una de sus características más destacadas, el cero por ciento de interés.

"Es decir, financiación sin coste para los ayuntamientos", ha remarcado el presidente, quien ha señalado que la Caja de Cooperación mantiene condiciones favorables como el plazo de devolución de hasta diez años en operaciones a largo plazo.

En cuanto a las operaciones de tesorería a corto plazo, el límite se incrementa de 30.000 a 50.000 euros, para facilitar de esta manera la liquidez municipal.

Los préstamos de la Caja de Cooperación Local están diseñados para atender distintas necesidades de los municipios, entre ellas las inversiones en servicios e infraestructuras; la refinanciación de créditos; los gastos urgentes de mandato o los problemas puntuales de liquidez.

Según ha subrayado Javier Iglesias, se trata de "una herramienta flexible, ágil y adaptada a la realidad municipal", que actúa como "una auténtica válvula de escape financiera". Los datos de 2025, como ha recordado Iglesias, reflejan el impacto de esta iniciativa, donde se concedieron préstamos por valor de 1.053.531 euros, beneficiando a once municipios y permitiendo financiar quince actuaciones.

Asimismo, se cancelaron tres préstamos por un importe total de 90.000 euros, que correspondían a los municipios de Buenavista, Tarazona y Salmoral, lo que evidencia "el buen funcionamiento del sistema y la responsabilidad en la gestión municipal", como ha resumido el presidente provincial.

En este sentido, la Caja de Cooperación Local se consolida no solo como un instrumento financiero, sino como una muestra del compromiso de la Diputación de Salamanca con los municipios de la provincia de Salamanca, sus alcaldes y, especialmente, sus vecinos.