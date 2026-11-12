Diputación de Salamanca celebrará el día 19 el encuentro del Día de la Mujer Rural, retrasado por el accidente de Urda

Cartel del Día Internacional de la Mujer Rural. - DIPUTACIÓN

SALAMANCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca celebrará finalmente el próximo 19 de noviembre el encuentro con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, una jornada que reunirá a cerca de 2.000 mujeres procedentes de 159 municipios de la provincia, tras aplazar esta celebración por el accidente ferroviario de Urda.

El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, participará en este encuentro, que pretende ser "un espacio de reconocimiento, convivencia y puesta en valor del papel fundamental de las mujeres en el desarrollo y el futuro de los pueblos de la provincia".

Uno de los momentos destacados de la jornada será el protagonismo de cuatro mujeres que, desde ámbitos muy diferentes, representan el talento, la iniciativa y la capacidad de superación.

En esta edición participará la exjugadora de baloncesto Silvia Domínguez, referente del deporte femenino y una de las grandes figuras de la historia del club salmantino de baloncesto Perfumerías Avenida. "Durante más de dos décadas ha demostrado los valores del esfuerzo, la constancia y el liderazgo, llevando el nombre de Salamanca a lo más alto del baloncesto nacional e internacional", han indicado desde la Diputación en un comunicado recogido por Europa Press.

"Aunque nació en Barcelona, ha hecho de la provincia su hogar y representa también ese vínculo que se construye con una tierra y el compromiso de contribuir a proyectar su nombre" han añadido desde la institución provincial.

La jornada iba a contar también con la participación de Alba Saénz, que finalmente no podrá acudir en esta nueva fecha por problemas de agenda.

Junto a Silvia Domínguez estarán Carla Yáñez, que ha conseguido ocho medallas nacionales en gimnasia rítmica mientras compagina su trayectoria deportiva con sus estudios de Medicina; Silvia Carpe, creadora de Momentos & Decorazón, que transformó casi veinte años de experiencia en el sector de la decoración en su propio proyecto empresarial; y Toñi Rodríguez Villoria, presidenta de ADEMUR Salamanca, periodista de formación y ganadera por vocación y experiencia, que trabaja para dar voz a las mujeres rurales y cuya asociación celebra este año su vigésimo aniversario.

El encuentro permitirá conocer estas cuatro historias, que muestran diferentes caminos para desarrollar el talento, emprender, alcanzar metas y abrir oportunidades a otras mujeres.

La jornada servirá también para reconocer a todas las mujeres que contribuyen diariamente a mantener vivos nuestros pueblos: agricultoras, ganaderas, empresarias, trabajadoras, emprendedoras, cuidadoras y mujeres que, desde el asociacionismo, mantienen las tradiciones e impulsan la actividad social y cultural de sus municipios.

La Diputación quiere reivindicar así una imagen del medio rural alejada de los estereotipos, que refleje su verdadera realidad, "un entorno lleno de talento, diversidad, iniciativa y oportunidades, en el que las mujeres son imprescindibles para construir el presente y el futuro de la provincia" han finalizado desde la Salina.