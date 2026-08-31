Diputación de Salamanca concede la Medalla de Oro de la provincia a título póstumo a Francisco de Vitoria

SALAMANCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación provincial de Salamanca ha aprobado por unanimidad la concesión de la Medalla de Oro de la provincia a título póstumo a Francisco de Vitoria al votar a favor de la propuesta realizada tras la reunión de los portavoces de los grupos políticos con representación en la Diputación.

El texto de la propuesta presentada por Partido Popular, Partido Socialista y diputado no adscrito se apunta a que el dominico y jurista Francisco de Vitoria es una de las figuras "más ilustres de la historia académica y social salmantina, además de ser uno de los más influyentes humanistas del Renacimiento".

Catedrático de la Universidad de Salamanca en el siglo XVI y máximo exponente de la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria redefinió el marco del pensamiento teológico, jurídico y moral de su época.

Su legado intelectual transformó la historia global desde las aulas salmantinas y destacó por una defensa inquebrantable de la dignidad de las personas, la justicia, el bien común y la protección de los colectivos más vulnerables, aseguran en la propuesta de la institución provincial.

Pionero en la defensa de los Derechos Humanos, es considerado el padre del derecho internacional. Sus enseñanzas se convirtieron en un referente ético de validez universal que mantiene plena vigencia en la sociedad actual.

La Diputación añade, además, que, con la concesión de la Medalla de oro de la provincia de Salamanca a Francisco de Vitoria, la provincia demuestra "el orgullo de ser tierra de pensamiento universal, libertad y defensa de la condición humana".

Por situar el nombre de la Escuela de Salamanca en el origen del pensamiento humanista, en la cuna de los derechos humanos y del derecho internacional moderno, proyectando el nombre de la provincia a nivel mundial, es por lo que se ha propuesto la concesión de la Medalla de Oro de la provincia, a título póstumo, a Francisco de Vitoria, finaliza la propuesta firmada por los tres representantes en la Diputación.