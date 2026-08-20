La Diputación de Salamanca convoca la III edición de los Premios de Innovación ‘Salamaq 2026’ dotada con 14.000 euros

Archivo - La Diputación de Salamanca convoca la tercera edición de los Premios de Innovación ‘Salamaq 2026’ con 14.000 euros - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha abierto de forma oficial la convocatoria de la tercera edición de los Premios de Innovación 'Salamaq 2026', dotada con 14.000 euros, una iniciativa destinada a reconocer el esfuerzo en investigación, desarrollo tecnológico y modernización del sector primario.

El objetivo principal de esta convocatoria es galardonar a aquellos expositores de la Feria del Sector Agropecuario Salamaq 2026 que destaquen por la presentación de productos o servicios innovadores en materia agrícola y agroalimentaria.

Con ello, la Diputación de Salamanca persigue promover e impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico como herramientas clave para la mejora competitiva de nuestras explotaciones y de la industria de transformación.

El certamen cuenta con una dotación económica total de 14.000 euros, distribuidos en las siguientes categorías de premios.

El primer premio dotado con 5.000 euros, el segundo premio dotado con 3.000, el tercer premio dotado con 2.000 euros y cuatro cuartos premios dotados con 1.000 euros cada uno.

Para participar en esta convocatoria, los expositores interesados deberán presentar la inscripción antes de las 21.00 horas del próximo 3 de septiembre de 2026.

La entrega física de las solicitudes deberá formalizarse de forma presencial en las oficinas de Salamaq, situadas en el Pabellón Central del Recinto Ferial de Salamanca.

Para más información se puede consultar el siguiente enlace: https://www.lasalina.es/presidencia/informacion/convocatorias/premios/26premi oInnovSalamaq/