La Diputación de Salamanca destina 3,8 millones a Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta con el proyecto 'Territorio Líder'

SALAMANCA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca impulsará como "tractores estratégicos" de desarrollo a las localidades de Béjar, Ciudad Rodrigo y Santa Marta de Tormes a través del proyecto 'Territorio Líder'.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha presentado este martes la iniciativa, dotada con un presupuesto de 3,8 millones. "Una iniciativa que no tiene precedentes en la Diputación Provincial de Salamanca y que marcará a mi juicio un antes y un después en la política de desarrollo provincial", ha señalado.

Este plan, ha explicado Javier Iglesias, tiene como objetivo convertir a estos tres municipios en tractores estratégicos de desarrollo para toda la provincia, apostando por la innovación, el emprendimiento y la creación de empleo como ejes fundamentales del progreso.

En concreto, la Diputación destinará 800.000 euros a Béjar para la construcción de seis nuevas naves industriales, que funcionarán como vivero de empresas y, de esta manera, se "aprovechará su tradición industrial y su potencial logístico".

Ciudad Rodrigo, por su parte, recibirá 1,5 millones para la creación de un nuevo Centro de Innovación Social, que actuará como catalizador de transformación comarcal, e integrará educación, cultura, emprendimiento e impacto social.

Por último, Santa Marta de Tormes recibirá 1,5 millones para la ampliación del Centro de Innovación Social Tech City, lo que ayudará a consolidar su papel como referente en tecnología, inteligencia artificial y economía del conocimiento, tal y como ha señalado el presidente de la Diputación salmantina durante la presentación de esta iniciativa en el patio de La Salina.

APUESTA "VALIENTE"

Javier Iglesias ha destacado durante su intervención que este proyecto "no es solo una inversión económica, sino que es una apuesta valiente por un nuevo modelo de provincia" que "no se conforma con resistir, sino que quiere liderar; que no se resigna ante la despoblación, sino que responde con formación, tecnología, infraestructura y cultura emprendedora".

Iglesias ha resumido la finalidad de estas actuaciones al apuntar que su objetivo es "atraer talento, fomentar el emprendimiento, crear empleo" y hacer de la provincia un "territorio de oportunidades".

Los tres proyectos, que Iglesias ha asegurado que son complementarios y transformadores, están diseñados para lograr "una provincia que lidere desde su raíz", como ha concluido el presidente, "una provincia que valore su tierra, su gente y su talento, y que mire al futuro con ambición y confianza".

El patio de La Salina ha sido el lugar elegido para presentar esta iniciativa en un acto en el que Javier Iglesias ha estado acompañado por los alcaldes de Béjar, Luis Francisco Martín; Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; y Santa Marta de Tormes, David Mingo; así como de las principales instituciones y entidades socioeconómicas de la provincia, como la Universidad de Salamanca, con su rector, Juan Manuel Corchado, y los presidentes de las Cámaras de Comercio de Salamanca y Béjar, Benjamín Crespo y Buenaventura Velasco, así como de CES, Antonio Rollán, además de los Grupos de Acción Local y representantes de la corporación provincial.