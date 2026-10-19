Diputación de Salamanca destina casi 143.000 euros a las ferias agrícolas, ganaderas y agroalimentarias de la provincia

SALAMANCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha aprobado la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la provincia por cerca de 143.000 euros para la realización de ferias, exposiciones, concursos y campañas de carácter agrícola y ganadero durante 2026, con el objetivo de contribuir a la promoción del sector primario, poner en valor los productos locales y dinamizar la actividad económica de los municipios.

Estas ayudas, como han asegurado desde la Diputación, respaldan una amplia variedad de certámenes repartidos por el territorio provincial, desde ferias ganaderas y de maquinaria agrícola hasta encuentros agroalimentarios, muestras de productos tradicionales, mercados campesinos y citas dedicadas a productos emblemáticos de Salamanca.

En total serán más de 40 ayuntamientos los que se benefician de estas ayudas destinadas a la Feria Ganadera de San Antonio y la Feria Agroalimentaria ALVA, en Alba de Tormes; la Feria Internacional del Queso, en Hinojosa de Duero; la Feria Popular de Productos de La Armuña, en La Vellés; la Feria Provincial de la Cereza, en Madroñal; la Feria Agroalimentaria Ecológica Tierra de Peñaranda, en Peñaranda de Bracamonte; y la Feria de Almendra y Productos Agroalimentarios, en Saucelle.

También reciben apoyo otras iniciativas como la Feria Agroalimentaria y Artesana y la Feria del Caballo de Ciudad Rodrigo, la Feria Ganadera y de Maquinaria Agrícola de Lumbrales, la Feria de Enoturismo de San Esteban de la Sierra y las ferias agroalimentarias de municipios como Macotera, Cantalapiedra, Ledesma, Vitigudino y Villavieja de Yeltes, entre otros.

La convocatoria permite apoyar la organización de estos eventos con subvenciones calculadas sobre el gasto subvencionable, con un límite de 5.000 euros por certamen y de 15.000 euros por solicitante, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases, tal y como ha recordado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta línea de ayudas, la Diputación de Salamanca asegura que busca reforzar su compromiso con los municipios y con el sector agrícola y ganadero, favorecer la continuidad de eventos que contribuyen a preservar las tradiciones, dar visibilidad a los productores y elaboradores locales y acercar al público la riqueza y diversidad agroalimentaria de la provincia.