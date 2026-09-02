La Diputación de Salamanca eleva a 304.000 euros su apoyo en Salamaq 2026 a las asociaciones ganaderas

El presidente de la Diputación de Salamanca junto a los representantes de las asociaciones ganaderas. . - EUROPA PRESS

SALAMANCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado de los diputados de Salamaq Santiago Castañeda, y de Agricultura y Ganadería, José Roque Madruga, han ratificado un año más el convenio de colaboración con una inversión de 304.000 euros con seis asociaciones ganaderas para la celebración de la Exposición Internacional de Ganado Puro 2026, que comienza este jueves dentro de la Feria Salamaq.

La inversión que hace la Diputación de Salamanca está destinada a las asociaciones ganaderas que participan en Salamaq 2026, una aportación que permitirá respaldar la presencia de las principales razas de ganado selecto, sus concursos morfológicos y nacionales y la participación de ejemplares de máxima calidad en la Exposición Internacional de Ganado Puro.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, ha destacado que esta inversión supone un incremento de 13.000 euros respecto al año pasado, un 4,47 por ciento más, y "consolida una tendencia creciente de apoyo al sector ganadero" por parte de la institución provincial, que trata de "alentar y estimular al sector para que cada año venga el mejor ganado selecto de España a la Feria".

Desde 2023 la Diputación ha aumentado progresivamente su aportación: de los 275.000 euros de 2023 a los 288.000 euros de 2024, 291.000 euros en 2025 y los 304.000 euros previstos para este año. En cuatro años, el incremento alcanza los 29.000 euros, un 10,55 por ciento más.

"En la Diputación de Salamanca tenemos muy claro que el apoyo al sector ganadero no puede ser coyuntural. Es un compromiso que mantenemos año tras año y que volvemos a reforzar en esta edición de Salamaq", ha señalado Javier Iglesias.

El presidente provincial ha subrayado además que detrás de cada ejemplar que participa en la Feria "hay años de trabajo, selección genética, conocimiento, esfuerzo y dedicación de nuestros ganaderos", por lo que el objetivo de estas ayudas es contribuir a poner en valor ese trabajo y garantizar que Salamaq continúe siendo un referente nacional e internacional del ganado selecto.

Del total de 304.000 euros, la mayor aportación corresponde a REAGAS, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, que recibirá 77.000 euros para coordinar la participación de las distintas especies que forman parte de la Exposición Internacional de Ganado Puro, entre ellas bovina, ovina, caprina, porcina, equina y aviar.

Por su parte, la raza Limusina contará con una subvención de 73.800 euros, destinada a respaldar la celebración de su Concurso Nacional y la participación de 238 ejemplares de máxima calidad.

La Diputación mantiene también su firme apoyo a la raza Charolesa, con la participación de 240 cabezas y una aportación conjunta de 86.200 euros, repartida a partes iguales entre la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Charolés y UCHAE, para la organización de su XXXVII Concurso Nacional.

Asimismo, la institución provincial destina 33.500 euros a la raza Morucha que cuenta con la asistencia de 89 ejemplares, y es considerada una de las principales señas de identidad de la ganadería salmantina. Con este apoyo se busca garantizar la presencia de sus mejores ejemplares y la celebración de su correspondiente certamen morfológico.

Finalmente, otros 33.500 euros se destinan a la raza Blonde de Aquitania, lo que contribuye igualmente a su participación en Salamaq, con 103 cabezas, y a la celebración de su concurso.

"La ganadería forma parte de nuestra identidad, de nuestra economía y de nuestro territorio", ha insistido Iglesias, quien ha defendido que apoyar a las asociaciones ganaderas significa también apoyar a los ganaderos locales, "la mejora genética de las explotaciones y el futuro de un sector del estratégico para Salamanca".

Al acto también han acudido el presidente de la Federación Española de Criadores de Limusín, José Eduardo Domínguez; el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado de Raza Morucha, Luis Ángel Cabezas; el presidente de la Confederación Nacional de Criadores de Vacuno de Raza Blonde de Aquitania, Jaime Luis Ruiz; el presidente de la Asociación Nacional de Charolés, Jorge Herrera; el presidente de la Unión de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la Raza Charolesa de España (UCHAE), Roberto Tabernero; y el presidente de la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, José Luis Urquijo.