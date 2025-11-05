La Diputación de Salamanca expone en La Salina las obras de los 21 finalistas en el XXVIII Certamen de Jóvenes Pintores

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias (centro), con miembros del jurado y artistas junto a la obra ganadora. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones de La Salina, de la Diputación de Salamanca, acoge hasta el próximo 30 de noviembre las 21 obras finalistas del XXVIII Certamen de Jóvenes Pintores puesto en marcha por la Fundación Gaceta.

La muestra celebra "el talento, la creatividad, la ilusión de los jóvenes artistas", como ha puntualizado el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, que ha resaltado, además, cómo exponer en ese espacio es "hacerlo en un entorno único que ofrece visibilidad, prestigio y, sobre todo, oportunidades para vosotros".

"Que con vuestra mirada fresca y valiente aportáis nuevas formas de entender el arte y nos invitan a descubrir otros lenguajes y sensibilidades. Este certamen es mucho más que una exposición o un concurso, es una ventana abierta al mundo para los jóvenes creadores de nuestro entorno", ha añadido el presidente de la institución provincial.

El jurado de este certamen ha estado integrado por la galerista Adora Calvo, la responsable de exposiciones del DA2, María Jesús Díez, y los representantes de Fundación Gaceta, Fernando Fernández de Trocóniz y Fernando Población.

En esta edición del certamen, dirigido a artistas que no superen los 34 años, se han presentado más de 200 obras en variadas técnicas, formatos y estilos, de las que se han seleccionado las 21 obras que conforman la muestra.

Tras la deliberación del jurado, la obra 'The ghost of love', del valenciano Manuel Monterrubio, ha logrado el primer premio; 'Corte A', del también valenciano Miquel Ponce, ha sido la ganadora del segundo premio; y el tercero de los galardones ha recaído en la bilbaina Ane-Mai Höök por su obra 'BRGI22'.

A estos premios se unen, en condición de accésit, las obras 'The Other One', de la madrileña Cecilia Sebastián de Erice, y 'Ecce Homo para un culto sin dioses', del ucraniano formado en Salamanca, Bogdan Chaikovskyi.

La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre en horario de martes a domingo, de*11.30 a 13.30 horas y de 18.00 a 21.00 horas. Los festivos la sala abre de 11.30 a 13.30 horas; y los lunes permanecerá cerrada.

El director de La Gaceta, Julián Ballesteros, ha señalado que esta exposición "es un reflejo fiel de la diversidad que caracteriza la creación plástica actual".

"En estas paredes conviven estilos, formatos y técnicas muy distintos, pero todos comparten algo en común, la pasión y el compromiso de quienes los han creado. Ver juntos estos lenguajes tan diferentes nos recuerda que el arte no tiene una sola voz sino muchas y que todas ellas enriquecen nuestro presente", ha apostillado.

Por último, María Jesús -Tate- Díez, en representación del jurado, se ha dirigido a los artistas para valorar "la capacidad para observar de una forma diferente a como lo hacemos el resto de los mortales", por lo que ha asegurado que "se aprende mucho" de ellos.

"Por eso insisto siempre al público que visite museos, que visite exposiciones porque siempre van a aprender y van a ver otro punto de vista que muchos de nosotros no somos capaces de tener", ha subrayado Díez.