Diputación de Salamanca invierte 200.000 euros para actualizar y organizar el archivo local de 22 municipios

Archivo. - DIPUTACIÓN

SALAMANCA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca ha seleccionado a 22 nuevos municipios para actualizar y organizar su archivo local, una iniciativa que contempla con un presupuesto global de 200.000 euros y que "busca garantizar la agilidad administrativa, la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, lo que facilita el trabajo de servidores públicos, investigadores y ciudadanos".

El proyecto contempla tanto el servicio técnico como el suministro de equipamiento básico en estos municipios Ahigal de los Aceiteros, Ahigal de Villarino, Casafranca, Castellanos de Moriscos, Cepeda, Ciudad Rodrigo, Doñinos de Ledesma (Zafrón), Encina de San Silvestre, Encinasola de los Comendadores, Gejuelo del Barro, Miranda del Castañar, Molinillo, Navalmoral de Béjar, Rinconada de la Sierra, Sanchón de la Ribera, Santibáñez de Béjar, Sotoserrano, Valdemierque, Valderrodrigo, Valsalabroso, Villar de Samaniego y Villaseco de los Gamitos.

Una de las prioridades del programa es la preservación preventiva y limpieza mecánica superficial de la documentación, tal y como ha asegurado la Diputación de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Los técnicos realizarán actuaciones exclusivamente no invasivas para asegurar la integridad de los soportes físicos sin alterar su composición química o física. Las tareas se limitarán a tratamientos ambientales, con uso de métodos no invasivos para eliminar agentes biológicos.

La limpieza manual, que consiste en la eliminación de polvo mediante brochas de pelo suave en documentos anteriores al siglo XX. El acondicionamiento físico, con un desplegado de documentos, eliminación de elementos lesivos (clips o grapas oxidadas) y su sustitución por elementos neutros.

La protección reforzada, ya que los documentos anteriores al siglo XVIII recibirán una protección especial en carpetas y cajas libres de ácidos y ligninas. Cualquier unidad documental con patologías graves que requiera restauración especializada será puesta en conocimiento de la Unidad de Patrimonio Documental de la Diputación, quedando excluida del presente contrato.

El proceso técnico incluye una fase exhaustiva de organización documental que abarca desde la identificación de las series documentales hasta la descripción automatizada de los expedientes mediante un software compatible con los sistemas de gestión de archivos de la Diputación de Salamanca.

Las tareas aseguran que cada serie esté debidamente estructurada y sea fácilmente localizable, proporcionando una correcta custodia de la historia escrita de los municipios.