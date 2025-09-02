Diputación de Salamanca, Junta y Aesco lanzan una nueva edición de los Bonos del Comercio Rural por 140.000 euros

El Presidente De La Diputación, Javier Iglesias (C), Junto A La Directora General De Comercio Y Consumo, María Petit (Izquierda) ,Y El Presidente De AESCO, Benjamín Crespo (Derecha). - EUROPA PRESS

SALAMANCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, en colaboración con la Junta de Castilla y León y la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (Aesco), ha presentado hoy una nueva edición de los Bonos de Proximidad Salamanca Comercio Rural, una iniciativa que busca fomentar el consumo en los comercios de los municipios de la provincia y que recibe una dotación anual de 140.000 euros.

La información oficial de la convocatoria se publicará el miércoles 3 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia, y la campaña arrancará el próximo 9 de septiembre, fecha en la que los vecinos podrán descargar los bonos.

Así lo han presentado esta mañana el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; la directora general de Comercio y Consumo, María Petit, y el presidente de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Comercio (Aesco), Benjamín Crespo.

El programa cuenta con una dotación económica de 140.000 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León destinarán en esta edición 75.000 euros y 65.000 euros la Diputación de Salamanca, que se traducirán en la emisión 6.349 bonos repartido de la siguiente manera: 2.082 bonos de 10 euros, 2.383 bonos de 20 euros y 1.884 bonos de 30 euros.

"Esta es una de esas iniciativas que demuestran que, cuando se suman esfuerzos, se consiguen resultados reales. Conocedores de que el pequeño comercio del medio rural pasa por momentos difíciles, este programa es una herramienta eficaz para incentivar las compras y dar un empujón a nuestros comerciantes, especialmente en la vuelta al cole", ha señalado Javier Iglesias, al incidir en que septiembre es un mes en el que se incentiva el consumo.

Tal y como ha explicado Iglesias, Aesco emitirá y gestionará los bonos a través de la página web www.salamancacomerciorural.es y los consumidores dispondrán de 72 horas para poder canjear los bonos una vez descargados; en caso de no canjearse en este tiempo, los bonos volverán a ponerse en circulación a través de la citada web.

En 2024, han sido 146 los establecimientos comerciales de la provincia los que se adhirieron al Bono Rural, pertenecientes a subsectores tan diversos como: alimentación, belleza y cuidado personal, calzado, deportes, ferretería, floristerías, hogar, informática y electrónica, joyerías, librería y papelería, moda y complementos, y ópticas.

"Estos bonos generan consumo, pero también incentivan la compra en el comercio de proximidad que ofrece trabajo, economía, vida al centro de nuestros pueblos y es muy importante que sigamos yendo al comercio de proximidad", ha recalcado María Petit por su parte.

La directora general de Comercio y Consumo ha recordado dos programas más que la Junta tiene en marcha relacionados con el comercio, uno para poblaciones que hayan sido evacuadas, en las que se entrega una ayuda de hasta 5.000 euros "para comercios artesanos y servicios de proximidad que necesiten pintar o reponer maquinaria".

Estas ayudas son "directas para autónomos y pymes y se gestionan a través de los Ayuntamientos", como ha añadido Petit. La ayuda se entregará de manera inmediata y los beneficiarios tendrán hasta 31 de marzo de 2026 para realizar las obras.

La otra ayuda a la que se ha referido Petit es "el cheque de comercio rural para incentivar que se mantenga el comercio y los centros de ocio. Esta ayuda hay que pedirla antes del 31 de octubre", ha subrayado. Por último, Benjamín Crespo ha resaltado la "labor social del pequeño comercio rural, que además de impulsar la economía de las familias, también frenan la despoblación".