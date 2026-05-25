Diputación de Salamanca lleva a cabo la actualización cartográfica de 22 municipios de la provincia

Pilar Sánchez presenta la actualización cartográfica impulsada en 22 municipios de la provincia. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA 25 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Fomento de la Diputación de Salamanca, Pilar Sánchez, ha presentado este lunes los resultados del Programa Provincial de Cartografía 2025, que ha elaborado la nueva cartografía digital urbana a escala 1/1.000 en 22 municipios y núcleos urbanos de la provincia.

Esta iniciativa que permite avanzar en "la modernización y actualización de la información geográfica y territorial de la provincia", como así lo ha asegurado la diputada.

La Diputación de Salamanca mantiene desde hace décadas su colaboración con las entidades locales en la producción de cartografía territorial a distintas escalas y durante el año pasado se han desarrollado dos líneas principales de actuación dentro de la elaboración de cartografía métrica digital de la provincia.

En primer lugar, se ha llevado a cabo la elaboración de nueva cartografía digital urbana a escala 1/1.000 en 22 municipios y núcleos urbanos de la provincia, entre ellos Ahigal de los Aceiteros, La Alberca, Aldeadávila de la Ribera, Arabayona, Barruecopardo, La Calzada de Béjar, Forfoleda, La Fregeneda, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Moríñigo, Nava de Sotrobal, Navalmoral de Béjar, Olmedo de Camaces, Parada de Rubiales, La Redonda, Sequeros, Sorihuela, Valdelosa, Las Veguillas, Villar de Gallimazo y Vitigudino.

Pilar Sánchez ha asegurado que "la actualización de la cartografía provincial es una herramienta fundamental" y ha apuntado que estos trabajos se han desarrollado en núcleos urbanos "con distintas necesidades", entre ellas la elaboración de Normas Urbanísticas Municipales, la protección de espacios naturales o la actualización de cartografía urbana antigua.

La nueva cartografía permite disponer de información gráfica y métrica de gran utilidad para la redacción de proyectos de urbanización, pavimentaciones e nfraestructuras, así como para facilitar actuaciones de construcción y promoción pública y privada con soporte gráfico actualizado, ha subrayado la diputada.

Toda esta documentación será de acceso gratuito tanto para las administraciones públicas como para la ciudadanía a través del Servidor de Mapas de la Diputación de Salamanca, disponible en la web institucional. La inversión realizada en esta línea de actuación ha ascendido a 41.236,80 euros, con un plazo de ejecución de un año.

La segunda actuación desarrollada ha consistido en la elaboración de nueva cartografía territorial a escala 1/10.000 sobre el ámbito de las autovías A-62 y A-50 a su paso por la provincia. Este trabajo integra la información territorial previa con las actuaciones vinculadas a las infraestructuras viarias estructurales, incluyendo trazados, desmontes y accesos. Para su desarrollo se ha utilizado información oficial del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), optimizando así los recursos cartográficos disponibles a nivel nacional.

La actuación ha permitido actualizar la cartografía métrica territorial de las autovías y sus accesos mediante restitución fotogramétrica, revisión de campo, edición toponímica y generación de archivos CAD y PDF georreferenciados.

Según ha explicado Pilar Sánchez, esta información facilitará la planificación de nuevos emplazamientos de infraestructuras y actividades económicas vinculadas a las principales vías de comunicación de la provincia. La inversión destinada a esta actuación ha sido de 39.433,54 euros y el plazo de ejecución también ha sido de un año.