Diputación de Salamanca organiza de octubre a diciembre sus 'Castañadas' con juegos, cuentacuentos y stands

SALAMANCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca celebrará entre los meses de octubre y diciembre la tercera edición de las 'Castañadas', un programa diseñado para dinamizar la castañocultura en la provincia y fomentar el conocimiento del castaño como recurso económico, social y paisajístico con actividades como juegos, cuentacuentos o stands.

La diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, ha subrayado que la iniciativa pretende "aunar esfuerzos para incrementar estas actividades" y lograr que el castaño se consolide como "un elemento estratégico para el desarrollo rural".

En total se celebrarán 20 sesiones en diferentes municipios de la provincia, que incluirán cuentacuentos, juegos tradicionales, paneles y stands explicativos, además del reparto de castañas -unos 50 kilos por actuación-. Según ha explicado Sánchez, estas jornadas tienen un carácter "lúdico y educativo", al estar enmarcadas en la campaña de divulgación de la Diputación para generar una "conciencia social" en torno al valor del castaño.

Los ayuntamientos ya han recibido la comunicación para solicitar su participación y tendrán prioridad aquellas localidades que aún no han disfrutado de la actividad en ediciones anteriores, aunque si no se completan las 20 plazas previstas podrán repetir los municipios que así lo deseen.

En esta línea, la diputada ha destacado el objetivo es conseguir "un buen estado de conservación del castaño para evitar la enfermedad que sufren y recuperar zonas perdidas con nuevas plantaciones", lo que "puede generar puestos de trabajo especializados y contribuir a fijar población en el medio rural".

En este sentido, la Diputación ha constituido la Mesa del Castaño, foro en el que se reúnen anualmente representantes del sector para evaluar el modelo de gestión. Además, cuenta con la parcela experimental de El Cabaco, donde se realizan estudios comparativos e injertos para determinar qué variedades de castaño se adaptan mejor a la climatología y presentan mayor resistencia a enfermedades.

Sánchez ha avanzado también que, en breve, se pondrá en marcha una nueva parcela experimental en La Alberca con el mismo objetivo de investigación y mejora del cultivo.