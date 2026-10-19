La Diputación de Salamanca organiza una peregrinación a Alba de Tormes el 24 de octubre dedicada a San Juan de la Cruz

El Prior Del Carmelo Descalzo, Miguel Ángel Rodríguez (I), Junto Al Diputado De Turismo, Juan Carlos Zaballos. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca celebrará el próximo sábado 24 de octubre la Peregrinación de San Juan de la Cruz a Alba de Tormes, una iniciativa que da continuidad a la experiencia dedicada el año pasado a Santa Teresa de Jesús y que busca promover el turismo cultural, religioso y de naturaleza en la provincia.

La actividad se enmarca en el Año Jubilar Sanjuanista, con motivo del tercer centenario de la canonización de San Juan de la Cruz y del primer centenario de su proclamación como Doctor de la Iglesia. La jornada permitirá a los participantes conocer su legado espiritual e histórico, descubrir los vínculos que lo unen a Santa Teresa de Jesús y acercarse al patrimonio religioso y cultural de Alba de Tormes.

La iniciativa prevé reunir a alrededor de un centenar de peregrinos y combina el recorrido a pie, el conocimiento del patrimonio carmelitano y una visita turística teatralizada por el municipio.

El diputado de Cultura, Juan Carlos Zaballos, ha destacado que esta nueva convocatoria permite dar continuidad a una propuesta que tuvo una "buena acogida" en su primera edición. "Queremos que los salmantinos tengan la oportunidad de descubrir nuestra provincia de una forma diferente, caminando por nuestro territorio y acercándose a la historia, la cultura y el patrimonio que nos identifican", ha asegurado durante su presentación.

Asimismo, ha subrayado la importancia de aprovechar el Año Jubilar Sanjuanista para acercar la figura de San Juan de la Cruz a la sociedad y destacar su relación con Santa Teresa de Jesús con la tradición carmelitana. La propuesta busca, además, "reforzar" los vínculos históricos y culturales entre Salamanca y Alba de Tormes y contribuir a la dinamización turística del medio rural.

DOS MODALIDADES

La peregrinación contará con dos modalidades para facilitar la participación. La primera será una ruta de 20 kilómetros desde Salamanca, con salida prevista a las 6.30 horas. La segunda consistirá en un recorrido de cinco kilómetros desde Terradillos hasta Alba de Tormes. En este caso, los participantes se desplazarán en autobús desde Salamanca hasta Terradillos con salida a las 9.00 horas.

Ambos grupos se reunirán en el tramo final del recorrido y serán recibidos por las autoridades a las 12.30 horas en Alba de Tormes. A continuación, los participantes disfrutarán de una visita interpretada centrada en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, sus trayectorias y el legado espiritual e histórico que comparten.

La programación continuará a las 14.30 horas con una comida grupal en la plaza de toros de Alba de Tormes. A las 16.00 horas tendrá lugar una visita cultural teatralizada por el municipio, concebida para dar a conocer su historia y sus principales recursos patrimoniales. El regreso a Salamanca está previsto para las 17.30 horas.

La peregrinación pretende consolidarse como una propuesta que aúna cultura, naturaleza, patrimonio y convivencia, al tiempo que contribuye a difundir los recursos turísticos de Alba de Tormes y su entorno.

La localidad constituye un enclave destacado del patrimonio carmelitano y teresiano de la provincia. La celebración de esta jornada permitirá acercar a los participantes a ese legado y ofrecer una experiencia que combina el recorrido por el territorio con el conocimiento de su historia.

Con esta iniciativa, la Diputación de Salamanca continúa apostando por actividades que acercan el patrimonio provincial a la ciudadanía, favorecen el conocimiento de los municipios y contribuyen a promover el turismo cultural y religioso como una oportunidad para dinamizar el medio rural.

Los interesados en participar en esta actividad pueden inscribirse en la página web www.naturalezaescondida.com/ de forma totalmente gratuita. Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción.

Por su parte, el prior del Carmelo Descalzo en Alba de Tormes, Miguel Ángel González, que también es el comisario de la exposición 'San Juan de la Cruz, esperanza de alto vuelo', ha indicado que éste es un proyecto "extraordinario" de turismo religioso.

González ha indicado que se recibirá a los peregrinos en Alba de Tormes en la basílica del sepulcro de Santa Teresa de Jesús, que será además el primer lugar que se visite. Posteriormente, la teatralización de la figura de San Juan de la Cruz se llevará a cabo en la Plaza de Santa Teresa, para después del almuerzo, realizar la visita guiada a la exposición, que ocupa toda la planta baja del convento de San Juan de la Cruz. Allí se el peregrino podrá acercarse a la vida, legado e historia póstuma de San Juan de la Cruz, como ha explicado el prior.