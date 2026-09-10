La Diputación de Salamanca pone en valor la Semana Santa con una muestra sobre su celebración en la provincia

SALAMANCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación salmantina acoge en la sala de exposiciones de La Salina la muestra 'La Semana Santa en la provincia de Salamanca', una muestra que pone en valor la riqueza, la diversidad y el patrimonio espiritual, cultural y humano de las celebraciones de la Semana de Pasión que se mantienen vivas en los municipios de la provincia.

La exposición, que ha sido inaugurada este jueves por el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, y por el presidente de la Junta de Semana Santa de Salamanca, Francisco Hernández, se enmarca en los actos de celebración del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías que tendrá lugar en la capital entre los días 24 y 27 de septiembre.

El presidente de la Diputación ha destacado que esta iniciativa permite poner el foco en una realidad que forma parte esencial de nuestra identidad, la Semana Santa que se vive en nuestros pueblos, y ha subrayado el papel fundamental de las cofradías y hermandades en la conservación y transmisión de las tradiciones.

"Detrás de cada estandarte, cada túnica, cada imagen o cada fotografía hay una historia, una cofradía, una localidad y generaciones enteras que han hecho posible que ese patrimonio llegue hasta nuestros días", ha señalado.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 1 de noviembre, reúne la representación de cofradías de seis localidades: Alba de Tormes, Béjar, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Peñaranda de Bracamonte y Vitigudino, ofreciendo una visión conjunta de la pluralidad de las celebraciones de Semana Santa en la provincia.

Cada una de las zonas está dedicada a una localidad e incluye piezas propias de sus cofradías y hermandades, como imágenes, estandartes, hábitos, túnicas, enseres, fotografías, carteles y documentos, además de paneles explicativos que permiten conocer la historia y las particularidades de las diferentes agrupaciones cofrades.

En concreto, la muestra cuenta con material de cuatro cofradías de Alba de Tormes, tres de Béjar, siete de Ciudad Rodrigo, cuatro de Ledesma y ocho de Peñaranda de Bracamonte, además de la representación correspondiente a Vitigudino.

PIEZAS MÁS DESTACADAS

Entre las piezas escultóricas destaca el incensario procesional de la Cofradía del Silencio de Ciudad Rodrigo, de especial valor por su vinculación con los tradicionales desfiles penitenciales de la localidad. También se expone una de las imágenes más significativas de Vitigudino, el Cristo Yacente del siglo XVII, acompañado de su urna procesional original de 1854, presentada en un montaje que permite apreciar su utilización tradicional.

La exposición incluye asimismo faroles procesionales de diferentes épocas y estilos, varas de mando, cruces guía, sayas, mantos y bordados pertenecientes a imágenes marianas, así como otros atributos y enseres cofrades. Uno de los elementos destacados de la muestra es la presencia de estandartes de las distintas hermandades participantes que permiten visualizar la pluralidad de la Semana Santa provincial.

También se exhiben hábitos completos con sus capirotes, túnicas, capas, cíngulos y emblemas. A esta parte expositiva se suma una zona audiovisual, en la que se proyectarán de forma continua vídeos promocionales y testimoniales aportados por las diferentes localidades participantes, acercando al visitante no solo el patrimonio material, sino también la experiencia y la dimensión humana de las celebraciones.

Con esta iniciativa, el presidente de la Diputación de Salamanca ha asegurado que la institución provincial quiere poner de relieve que el patrimonio de la provincia no se encuentra únicamente en sus monumentos, sino también en las tradiciones y en las personas que las mantienen vivas.

Las cofradías y hermandades "constituyen una pieza fundamental de ese patrimonio. Muchas de ellas con siglos de historia y han conseguido transmitir de generación en generación imágenes, enseres, rituales y formas de vivir la Semana Santa", ha finalizado.