Diputación de Salamanca refuerza el Plan de Optimización Energética con 2 millones y seis nuevas líneas de financiación

David Mingo y Pilar Sánchez. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca reforzará el nuevo Plan de Optimización Energética (POE 2026), que mantiene su dotación máxima de dos millones de euros, con seis nuevas líneas de financiación.

El Plan ha sido presentado este martes por el presidente en funciones de la institución provincial, David Mingo, junto a la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, en el transcurso de un acto en el que el primero ha subrayado la trascendencia de este programa en un contexto económico de elevada tensión de precios en el mercado energético.

"Con el POE 2026 volvemos a situarnos al lado de nuestros pueblos para ofrecerles herramientas financieras y técnicas eficaces que reduzcan la factura eléctrica municipal y promuevan un modelo más sostenible e independiente", ha señalado David Mingo.

En este sentido, ha resaltado la dilatada trayectoria de esta línea de ayudas, que en los últimos 15 años ha movilizado más de doce millones de euros en la provincia, a la vez que ha recordado el éxito de la edición anterior, en la que se atendieron 146 solicitudes, y ha hecho hincapié en que la reestructuración de esta nueva convocatoria busca dar respuesta directa a las necesidades de modernización energética de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Entre los principales cambios del Plan POE 2026 resalta la mejora en las condiciones de financiación para los ayuntamientos. La aportación de la Diputación de Salamanca se incrementa del 70 por ciento al 80 por ciento de la base imponible de las inversiones, reduciendo la cofinanciación municipal al 20 por ciento. Asimismo, la cuantía máxima de subvención por actuación ascenderá a 18.000 euros que podrá ampliarse de forma excepcional hasta los 24.000 euros si se registra crédito remanente una vez analizadas todas las solicitudes.

David Mingo ha destacado que la Diputación amplía el catálogo de intervenciones posibles a través de seis nuevas líneas de actuación, que se suman a las líneas tradicionales de eficiencia energética y generación de renovables.

La primera, es la instalación de nuevas luminarias en cascos urbanos (dotada con 250.000 euros); la segunda, la adecuación y mejora energética de edificios e instalaciones municipales (270.000 euros); la tercera, la elaboración de auditorías energéticas por técnicos competentes (40.000 euros); la cuarta, la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos municipales o de servicio público (100.000 euros); la quinta, se refiere a estudios de viabilidad y formalización de comunidades energéticas con participación mayoritaria municipal (40.000 euros), y la sexta línea, va dirigida a la adquisición de baterías para instalaciones fotovoltaicas municipales (100.000 euros).

Cada municipio podrá presentar proyectos independientes para un máximo de tres líneas de actuación. El plazo de ejecución comprende desde el 1 de enero de 2026 hasta el 30 de mayo de 2027 y las bases se publicarán próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia.

Por su parte, la diputada de Medio Ambiente, Pilar Sánchez, ha destacado que las solicitudes deberán formularse por vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Salamanca en un plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

El abono de la subvención concedida se efectuará mediante pago anticipado para agilizar la ejecución de los trabajos por parte de las corporaciones locales.