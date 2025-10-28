Diputación de Segovia anticipa en octubre más de 1,5 millones de euros a los ayuntamientos por recaudación de tributos

Reunión de la Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha facilitdo la liquidez económica a los ayuntamientos con un anticipo en octubre de 1,58 millones de euros, procedentes de la recaudación de tributos, según se ha informado en la Junta de Gobierno ordinaria de la institución.

Este anticipo se incluye en el sistema de abonos establecido a lo largo del año para permitir que los consistorios dispongan de liquidez, independientemente de la fecha del calendario. Este pago es el extraordinario de octubre, con otro previsto para noviembre.

Este sistema se aprobó por el Pleno como vía para que los ayuntamientos hagan frente a sus compromisos sin tener que esperar a la recaudación efectiva de los tributos. Así, los Servicios Tributarios de la institución provincial establecen anticipos ordinarios en abril, junio, septiembre y diciembre (cada uno por la cuarta parte del 90 por ciento de la recaudación neta alcanzada en el ejercicio anterior).

Además, en febrero se realiza la liquidación definitiva del ejercicio en curso, ajustando la recaudación realizada para cada municipio.

Además, se fijan también dos anticipos extraordinarios en octubre y noviembre. El primero de ellos es el aprobado ahora, con ese monto superior al millón y medio de euros.