Diputación de Segovia se apoya en la UVA para utilizar inteligencia artifical en la gestión de servicios

SEGOVIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia y el Departamento de Ingeniería Informática del campus segoviano de la Universidad de Valladolid (UVA) han firmado un convenio para desarrollar aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) con las que mejorar el servicio al público en los departamentos de Contratación, Recaudación y Servicios Sociales d ela institución provincial.

El proyecto está dirigido por el profesor de Informática Diego Martín de Andrés, investigador principal de un equipo formado por los también profesores del campus María Zambrano Francisco Hernando Gallego, José Vicente Álvarez Bravo y Nuria Serrano Nieto. El director del Centro IA de la UVA, David Escudero, también ha participado en la promoción del convenio.

El acuerdo se concreta en la modernización de los servicios públicos de tres departamentos de la Diputación: Recaudación, Servicios Sociales y Contratación.

"Con la tecnología de Inteligencia Artificial queremos satisfacer el interés general con un impacto directo y positivo en la atención a la ciudadanía de la provincia, en la calidad de los servicios que se le prestan y en sus condiciones de vida", ha manifestado el diputado del Área de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez.

En los objetivos del proyecto, respecto a Recaudación, se trabajará para mejorar la atención telefónica a los ciudadanos, especialmente en los inicios de periodos de recaudación, con la implementación de un chatbot basado en inteligencia artificial (chatbot es el término que se usa para denominar a la aplicación por la que un usuario puede hablar con un programa de IA. En la actualidad, el chatbot más conocido es 'ChatGPT').

Con el chatbot creado por los investigadores segovianos se podrá acceder a la Diputación y hacer consultas sobre periodos de pago, documentos necesarios para la gestión o cualquier otra duda sobre Recaudación, sin que una persona tenga que atender la llamada telefónica directamente.

"Los ciudadanos podrán consultar sus dudas mediante el chatbot, y los técnicos de la Diputación no estarán colapsados por llamadas telefónicas, sobre todo en épocas de pago de tasas, como sucede ahora, cuando tenemos esa asignatura pendiente", ha explicado el diputado.

En el Área de Asuntos Sociales, el desarrollo mediante IA permitirá crear una herramienta que gestione los cientos de datos respecto a cada usuario y posibilite la toma de decisiones de forma ágil y fiable. "Aquí se plantea el desarrollo de un dashboard unificado para el seguimiento de indicadores clave", ha expuesto Diego Martín de Andrés.

Como ejemplo, se ha considerado la evaluación de un usuario de Servicios Sociales, al que se debe asignar un grado de dependencia. Para ello, se le hacen múltiples pruebas y seguimiento durante un largo periodo de tiempo, lo que arroja cientos de datos, que ahora han de ser evaluados manualmente. Con la nueva herramienta de IA se podrán gestionar de forma mucho más eficaz todos los datos y ofrecer a los técnicos un resumen de éstos - el dashboard, o cuadro resumen- y una estimación preliminar que sirva a los evaluadores para tomar la decisión definitiva.

En el departamento de Contratación, el objetivo es mejorar la calidad de los pliegos y documentos que forman parte del expediente administrativo. "Queremos que se creen herramientas que aseguren que la documentación se ajusta a las plantillas preestablecidas por la institución provincial, que no es contraria a la Ley y que no contiene errores formales, algo que ahora deben realizar los funcionarios de la Diputación de forma manual", ha reiterado Jaime Pérez.

Como ha subrayado Diego Martín de Andrés, el proyecto no parte de cero, pues desde el Departamento de Informática ya aportan herramientas que han desarrollado antes, pero ahora, el chatbot que han creado en la UVa ha de ser entrenado con numerosos datos y debe ser informado a través de suficientes instrucciones para que aprenda qué es lo que se le pide y cómo debe responder.

Para ayudar a este trabajo, que los informáticos han definido como 'largo y complejo', se está gestionando la colaboración del supercomputador 'Scayle', el segundo más potente de España, con sede en León, que podrá gestionar los miles de datos e instrucciones que se necesitan implementar al chatbot de la UVA para que se especialice en atender respuestas sobre los temas administrativos de la Diputación.

"También habrá una formación en IA para los técnicos de la Diputación", ha añadido el diputado de Personal, que ha recordado que ya se han celebrado algunas sesiones sobre IA dentro de la institución provincial.

USO ÉTICO Y SEGURO

En el proyecto, dado que se deriva al servicio de los ciudadanos de la provincia, se tiene en cuenta que la tecnología debe estar al servicio de las personas, en consonancia con los valores y derechos fundamentales de la Constitución. Tanto los técnicos de la Diputación como los propios informáticos trabajarán siendo conscientes de que el uso de la IA ha de ser responsable, lícito, ético, justo, seguro, fiable, transparente y sostenible.

"Tiene que darse un cumplimiento normativo y ético que se debe aplicar desde el diseño, así como evitar sesgos y proteger los derechos de las personas. Y se debe contemplar el cumplimiento de toda la normativa armonizada existente", ha destacado Jaime Pérez.

El diputado ha recordado el "celo" de la Diputación de Segovia respecto a la protección de la confidencialidad de la información de uso interno, la garantía de la ciberseguridad y la transparencia. Pérez ha descrito el convenio que han firmado con la UVA como un acuerdo de un año, prorrogable hasta 4, en el que la Diputación aportará 14.000 euros anuales para financiarlo.