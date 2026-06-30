Diputación de Segovia destina más de 175.000 euros a la mejora de la carretera de Valvieja a Francos, en Ayllón

El presidente de la Diputación de Segovia visita las obras. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha invertido 175.000 euros en el proyecto de mejora del firme que se ha llevado a cabo en la SG-V-1113, que une Francos -núcleo perteneciente al municipio de Ayllón- y Aldealázaro -núcleo del municipio de Ribota-.

El proyecto referido se ha centrado en el segmento de alrededor de dos kilómetros y medio que discurre entre Valvieja y Francos y formaba parte de las inversiones en carreteras aprobadas por la institución provincial para el año 2025.

La totalidad de esa vía comprende 11'7 kilómetros y comunica la N-110 con la carretera autonómica SG-135, en Francos.

El tramo inicial fue acondicionado en el año 2010, incluyendo el ensanche de la calzada por tratarse de un segmento de mayor intensidad de tráfico.

La totalidad de esa vía comprende 11'7 kilómetros y comunica la N-110 con la carretera autonómica SG-135, en Francos.

Las actuaciones que se han llevado a cabo ahora pretenden mejorar y reforzar el pavimento, para dotarlo de regularidad superficial, mejorar su capacidad portante y ofrecer al conductor mejor comodidad y seguridad. La obra comenzó a la salida de Valvieja y terminaba en Francos, en la intersección con la carretera autonómica SG- 145.