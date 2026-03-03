Diputación de Segovia impulsa el medio rural y el sector agroalimentario con tres líneas dotadas con 165.000 euros

Archivo - Una feria en Segovia. - DIPUTACIÓN - Archivo

SEGOVIA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia refuerza su "compromiso con el desarrollo económico y la dinamización del medio rural" con la aprobación de tres nuevas convocatorias de ayudas dotadas con 165.000 euros que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las bases reguladoras fueron aprobadas en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 24 de febrero y las ayudas están dirigidas, por un lado, a empresas y asociaciones inscritas en la marca Alimentos de Segovia y, por otro, a entidades locales de la provincia para la organización, durante 2026, de ferias comarcales y artesanales y para la realización de catas de productos adheridos a la marca.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 3 de marzo hasta el 15 de abril de 2026, señala la institución provincial a través de un comunicado.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha subrayado la importancia de esta convocatoria conjunta, al asegurar que con estas tres líneas de ayudas la Diputación da "un respaldo integral tanto a productores como a los ayuntamientos, reforzando el tejido económico de la provincia desde diferentes ámbitos".

Rodríguez ha destacado además que el sector agroalimentario es un "pilar fundamental" de la economía provincial, pero también lo son los eventos y actividades que "generan oportunidades en los pueblos". "Por eso hemos querido coordinar estos apoyos para que su impacto sea mayor", ha abundado.

ALIMENTOS DE SEGOVIA

La convocatoria destinada a empresas y asociaciones adheridas a la marca Alimentos de Segovia cuenta con una dotación total de 100.000 euros. Podrán beneficiarse personas físicas y jurídicas legalmente constituidas e inscritas en el registro de la marca, con ayudas de hasta 2.000 euros por beneficiario destinadas a sufragar gastos corrientes y de funcionamiento.

"El objetivo es fortalecer la competitividad de nuestras empresas agroalimentarias y ayudarles a afrontar los retos del mercado, garantizando al mismo tiempo la calidad y la excelencia de los productos segovianos", ha afirmado la diputada que incide en "apoyar a quienes apuestan por el producto local es apostar por empleo, identidad y futuro" para los municipios segovianos.

Los beneficiarios podrán emplear las ayudas para sufragar diferentes gastos operativos necesarios para el mantenimiento de su actividad, reforzando así la capacidad de desarrollo de los socios de Alimentos de Segovia.

"La Diputación de Segovia sigue apostando por el sector agroalimentario como elemento clave de identidad y dinamización económica del territorio, reafirmando su compromiso con la excelencia y el desarrollo de los productores locales", añade la información.

Por otra parte, la línea de ayudas para la organización de ferias comarcales y artesanales en 2026 está dotada con 30.000 euros y tiene como finalidad "fomentar, impulsar y apoyar" el medio rural a través de eventos promovidos por entidades locales de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes. Cada entidad podrá presentar una única solicitud y optar a una ayuda máxima de 3.000 euros.

La cuantía se determinará en función de criterios como el número de empresas expositoras previstas, la trayectoria del evento, el tamaño de la localidad o la presencia de empresas de Alimentos de Segovia, detalla la Diputación.

"Las ferias son escaparates fundamentales para nuestros productores y puntos de encuentro que dinamizan la economía local, generan actividad y fortalecen la cohesión social en el medio rural", ha apuntado Magdalena Rodríguez.

La tercera convocatoria, dotada con 35.000 euros, está dirigida a entidades locales, incluidas las entidades locales menores, con población inferior a 20.000 habitantes para la realización de catas de productos adheridos a la marca Alimentos de Segovia. Cada entidad local podrá ser beneficiaria como máximo de una cata, salvo los ayuntamientos que tengan anejos que podrán formalizar solicitudes independientes de una cata para cada uno de ellos, que habrá de celebrarse obligatoriamente en dichos anejos.

Las ayudas consistirán en una aportación económica proporcional al coste de la cata y al número de habitantes: la Diputación financiará el 60 por ciento en municipios de menos de 500 habitantes, el 50 por ciento en aquellos de entre 500 y 1.000 y el 40 por ciento en los de más de 1.000 habitantes, hasta agotar el crédito presupuestario.

"Con las catas no solo promovemos el conocimiento de nuestros productos, sino que fomentamos el consumo de proximidad y el principio de kilómetro cero, contribuyendo a la sostenibilidad y al arraigo de nuestra industria agroalimentaria", ha añadido la diputada.

Las bases completas de las tres convocatorias podrán consultarse en la página web de la Diputación de Segovia (https://www.dipsegovia.es/la-institucion/servicios/subvencio...), donde se detalla toda la información relativa a requisitos y procedimiento de solicitud.